Santa Casa de São Carlos faz 3ª captação múltipla de órgãos no ano

A Santa Casa de São Carlos realizou a captação de fígado, rins e córneas de um homem de 31 anos na madrugada deste domingo (13/08). Ao todo, 5 pessoas devem ser beneficiadas com os órgãos.

Após a morte encefálica do paciente ser constatada no sábado (12/08), a família disse para a equipe médica que era um desejo dele ser doador de órgãos e autorizou o procedimento.

A captação do fígado foi realizada por uma equipe especializada de São José dos Campos, já os rins e córneas foram captados por profissionais do Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto.

O procedimento contou ainda com o apoio da Comissão Interna Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa de São Carlos. “O momento da captação em si é um trabalho em equipe muito específico, e garante que os órgãos sejam destinados com toda a segurança possível”, explicou a enfermeira Coordenadora da CIHDOTT, Flávia Serpa Marques.

Ainda segundo a enfermeira, se mais pessoas conversassem oportunamente com suas famílias sobre a vontade de ser doador de órgãos, muitas outras vidas poderiam ser salvas. “O processo de doação seguido da captação de órgãos tem grande magnitude e dá sentido ao que tem de mais belo nas relações humanas, a compaixão. O ato de doar órgãos dá a expectativa de vida a outro paciente e sua família”, complementou.

Essa foi a terceira captação de órgãos realizada na Santa Casa em 2023. A primeira ocorreu no dia 4 de janeiro, onde foram captados os rins e o fígado de um homem de 64 anos. A segunda ocorreu no dia 3 de junho, onde foi realizada a captação de córneas, rins e ossos de um homem de 54 anos.

FILA POR TRANSPLANTE NO BRASIL

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde divulgados quinta-feira (10/08), 65.775 pessoas aguardam por transplante de órgãos no Brasil.

Em 2023, já foram realizados 11.024 transplantes no país. Doe órgãos! Salve vidas!

