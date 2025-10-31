Santa Casa de São Carlos é reconhecida por excelência em gestão e qualidade nas UTIs

A Santa Casa de São Carlos recebeu, nesta quinta-feira (30), certificados de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, conferidos pela EPIMED Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). A entrega foi realizada pela gerente nacional da Epimed, Jucimara Vieira, ao provedor Antonio Valério Morillas Junior, ao coordenador de enfermagem das UTIs Tiago Clezer e à médica diarista Dra. Natalia Rochi Trovó, que representaram toda a equipe hospitalar.

Além disso, a instituição também foi contemplada com o certificado de participação no Programa de Gestão da Melhoria Contínua em Pacientes Críticos, desenvolvido pela EPIMED Solutions em parceria com a Fundação 101, da França.

Projeto de melhoria contínua

Durante o programa, a Santa Casa desenvolveu um projeto voltado à redução de infecções associadas à ventilação mecânica em pacientes intubados. Ao longo de um ano, foram implementadas rotinas e ferramentas de melhoria, estudos de casos complexos e ações educativas para as equipes assistenciais, reforçando o compromisso da instituição com a segurança e a excelência no cuidado aos pacientes críticos.

O trabalho foi coordenado pelo Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, em conjunto com o enfermeiro horizontal das UTIs Jean Carlos Cidrão, a médica diarista Dra. Natalia Rochi Trovó e a coordenadora administrativa Michelle Freire. O programa também proporcionou trocas de experiências com hospitais de diversas regiões, fortalecendo a construção de práticas assistenciais mais seguras e eficazes.

Reconhecimento e compromisso

Participaram ainda da solenidade de entrega o Diretor de Estratégia e Inovação, Dr. Flávio Guimarães, a Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, a Gerente de Enfermagem, Ariadni Fernanda Martins, e a Coordenadora de Enfermagem da Unidade Coronariana, Flávia Serpa.

Para Jucimara Vieira, o reconhecimento reflete o papel da Santa Casa na disseminação de boas práticas e na formação de profissionais comprometidos com o cuidado humanizado.“É uma honra entregar este certificado à Santa Casa de São Carlos, que demonstra compromisso constante com a qualidade e a segurança no cuidado aos pacientes críticos. O trabalho desenvolvido reflete excelência, dedicação e atenção aos detalhes que fazem toda a diferença na vida dos pacientes e de suas famílias.”

O Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, destacou a importância do acompanhamento contínuo de indicadores assistenciais:“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho sólido e integrado entre as equipes médicas, de enfermagem e de qualidade. A partir de ações baseadas em evidências, conseguimos aprimorar processos e fortalecer a segurança do paciente. É uma conquista que reafirma nosso compromisso com a melhoria contínua e a excelência no cuidado aos pacientes críticos.”

Já o provedor Antonio Valério Morillas Junior enfatizou o valor do esforço coletivo:“Receber este reconhecimento reforça o compromisso da Santa Casa com a qualidade e segurança no atendimento aos nossos pacientes. Nossa equipe demonstra, dia após dia, dedicação e profissionalismo, e este certificado é o reflexo de um trabalho coletivo que transforma vidas.”

