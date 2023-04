Santa Casa de São Carlos é classificada na categoria Gold em plataforma internacional por atendimento de AVC

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos foi classificada na Categoria Gold após inserir dados de atendimento de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC) na plataforma internacional RES-Q (Registro de Qualidade de Atendimento AVC).

De acordo com o neurologista e Coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Vitor Pugliesi, essa foi uma das exigências do protocolo do Projeto Angels, presente em mais de 150 hospitais no Brasil e mais de 2.800 hospitais no mundo, e que tem como objetivo aumentar o número de centros capacitados para o atendimento do AVC.

Através desta plataforma, a Santa Casa conseguiu medir o desempenho dos cuidados ao AVC em comparação com outros hospitais em nível internacional, equiparando-se aos grandes serviços de neurologia do país, como USP, Unicamp, entre outros.

“Eles analisaram nossos indicadores e recebemos a Categoria Gold, que é considerado muito bom, ou seja, nós estamos dentro dos parâmetros internacionais de combate ao AVC. Então tudo o que a Santa Casa pode fazer para oferecer o que há de melhor no mundo está sendo disponibilizado”, explicou o Coordenador do Serviço de Neurologia.

IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO DOS SINAIS DO AVC E ATENDIMENTO RÁPIDO

A chegada rápida do paciente com AVC ao hospital é fundamental para evitar sequelas.

A pessoa acometida pelo AVC isquêmico, quando há entupimento de um vaso cerebral, tem até 4 horas e meia, a partir do início dos sintomas, para receber o trombolítico, medicamento capaz de dissolver os coágulos sanguíneos.

Além disso, os protocolos internacionais recomendam que o atendimento (análise clínica, tomografia de crânio e administração da primeira dose do trombolítico) seja realizado em até 45 minutos.

“Nestes três primeiros meses do ano, tivemos 65 pacientes internados. Todos eles tiveram o porta-agulha, ou seja, da chegada dele até receber o trombolítico, em menos de 45 minutos, que é o tempo preconizado internacionalmente. Os nossos índices estão bem abaixo disso, a nossa média ‘porta-agulha’ é de 20 a 25 minutos. Chegamos a trombolizar um paciente em 8 minutos”, explicou Pugliesi.

No entanto, para que mais pacientes consigam ser medicados com o trombolítico, é necessária a vinda ao hospital logo após o começo dos primeiros sintomas (veja ao final da matéria). “Infelizmente, apenas 8,3% dos nossos pacientes foram trombolizados. Enquanto gostaríamos de ter uma taxa de pelo menos 25%. Isso acontece porque as pessoas não estão muito habituadas aos sintomas de AVC e não estão chegando rápido aqui ao hospital”, disse.

“A orientação é sempre ligar para o SAMU no número 192 e ele regular o paciente diretamente para nós, onde iremos fazer a medicação o mais rápido possível”, complementou o neurologista da Santa Casa.

SANTA CASA TERÁ UNIDADE DE AVC

A Santa Casa de São Carlos deverá abrir cinco leitos monitorizados dedicados ao tratamento do AVC ainda no primeiro semestre de 2023.

O local contará com uma equipe médica e multiprofissional exclusiva para atender os pacientes.

Segundo o Dr. Vitor Pugliesi, esses novos leitos já estão autorizados pelo Ministério da Saúde e devem trazer ainda mais qualidade no atendimento.

“Esse espaço é muito interessante porque permite que criemos ações muito mais assertivas no tratamento do AVC. Com essas terapias sendo instituídas de uma forma aguda, coordenada, os impactos dessa doença serão ainda menores”, concluiu o Coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa.

PRINCIPAIS SINTOMAS DO AVC

- Fraqueza de um lado do corpo

- Alteração ou perda de visão

- Dificuldade para falar

- Desvio de rima labial (sorriso torto)

- Desequilíbrio e tontura

- Alterações na sensibilidade

- Dores de cabeça fortes e persistentes

- Dificuldade para engolir

UMA DAS FORMAS DE IDENTIFICAR UM AVC É FAZER O TESTE SAMU:

Sorriso: peça para a pessoas sorrir. Veja se um lado do rosto não se mexe.

Abraço: verifique se a pessoa consegue elevar os dois braços como se fosse abraçar ou se um membro não se move.

Música: peça a pessoa para cantar uma música e veja se ela enrola as palavras

Urgente: Caso os sintomas estejam presentes, chame uma ambulância ou vá a um pronto atendimento especializado.

