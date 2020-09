Santa Casa de São Carlos demite 29 funcionários

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos confirmou a demissão de 29 profissionais que atuavam realizando serviços de portaria no hospital. Uma empresa especializada foi contratada para realizar o serviço.

Confira a nota enviada pela assessoria de imprensa.

A Santa Casa informa que foram desligados 29 profissionais, em virtude da contratação de empresa especializada para atuar nos serviços de portaria do hospital. A mudança foi feita com o objetivo de garantir mais segurança aos pacientes, funcionários e corpo clínico, na medida em que o controle de acesso passa a ser mais rigoroso e com gestão especializada. Para isso, além da alteração no quadro de profissionais, também serão instaladas, em até 60 dias, catracas nas portarias, visando auxiliar no controle de acesso. A Instituição reforça que também está trabalhando para contribuir na recolocação dos funcionários desligados enviando, para quem desejar e que esteja envolvido nesse processo de transição, inclusive, cartas de recomendação.

