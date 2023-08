Santa Casa de São Carlos conquista título Platinum no Programa Angels de atendimento ao AVC

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos foi classificada na Categoria Platinum do Programa Angels, uma iniciativa internacional que busca qualificar os centros de atendimento de AVC (Acidente Vascular Cerebral). A instituição é a única Santa Casa do Brasil a possuir a obter tal título de excelência.

O Programa Angels é uma iniciativa internacional da Boehringer Ingelheim que busca qualificar hospitais que já possuem estrutura para essa especialidade e para a implementação de novos centros. Participam da iniciativa mais de 150 hospitais no Brasil, além de outros 2,8 mil em todo o mundo.

A nova classificação da Santa Casa ocorreu após a análise dos dados referentes aos meses de abril a junho deste ano, inseridos na plataforma internacional RES-Q (Registro de Qualidade de Atendimento AVC), que realiza a premiação dos centros de atendimento de AVC no país e no mundo.

"No primeiro trimestre deste ano, nossa Santa Casa já foi premiada com a categoria Gold, o que já seria excelente, considerando todas as dificuldades que temos na Saúde pública no Brasil. Nesse segundo trimestre, conseguimos melhorar ainda mais nossos indicadores, de tal modo que saímos do Gold e avançamos para o Platinum. Esse é motivo de muito orgulho para toda a nossa região, e isso reflete os anos que temos empreendido para fazer um acolhimento adequado e rápido para o AVC", disse o neurologista e Coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, Vitor Pugliesi.

Com mais de 130 casos desde o início do ano, a Santa Casa se destaca pela agilidade no atendimento de urgência ao AVC. O tempo de "porta-agulha" (TPA), que mede o intervalo entre a chegada do paciente no hospital e o início da administração do trombolítico, é de aproximadamente 20 minutos, superando padrões internacionais que estabelecem 60 minutos como referência.

O indicador que levou à progressão da categoria Gold para a Platinum foi o aumento significativo de pacientes a tempo para receber a medicação trombolítica, saltando de 8,3% para 17%. A dedicação da equipe foi decisiva para alcançar a excelência no tratamento do AVC, consolidando a instituição como referência na área.

"Nos demais parâmetros, a Santa Casa tem todos os requisitos para o Diamond, ou seja, tem tudo que o mundo tem para oferecer de melhor no AVC. Só que infelizmente não conseguimos progredir por conta da quantidade de pacientes que chegam ao nosso hospital sem tempo hábil para receber a medicação", afirmou Pugliesi.

O Provedor da Santa Casa de São Carlos, Antônio Valério Morillas Júnior, parabenizou toda a equipe médica e reforçou o compromisso do hospital em seguir o caminho do ensino e da pesquisa. “Parabéns a toda a equipe médica da Santa Casa, é mais um benefício à população da nossa cidade e da nossa região”, disse.

AGILIDADE É ESSENCIAL PARA MINIMIZAR SEQUELAS

Agilidade é essencial para minimizar sequelas e, em casos de AVC isquêmico, quando há entupimento de um vaso cerebral, o paciente tem até 4 horas e meia após o início dos sintomas para receber o trombolítico. Essa medicação de alta tecnologia dissolve os coágulos de sangue do cérebro, restabelece o fluxo sanguíneo e minimiza ou cancela as sequelas. No entanto, muitos pacientes chegam com mais de 4 horas e meia após o início dos sintomas, tornando impossível oferecer o tratamento a uma parcela significativa.

"Sabemos que é um fator extra Santa Casa, que vem de uma conjuntura de Saúde pública local que infelizmente dificulta a chegada rápida do paciente. Para cada minuto que um paciente tem o AVC, cerca de 2 milhões de neurônios são perdidos. A partir desses dados catalogados e levantados, nos alegramos muito com o que já conquistamos e temos certeza de que, a partir de um trabalho de conscientização da população, teremos muito mais pacientes que vão chegar rapidamente no nosso hospital e poderão receber a medicação de tal modo a terem suas vidas melhoradas", explicou o neurologista.

SANTA CASA E UNIDADE DE AVC

Para reforçar o combate ao AVC, a Santa Casa em breve terá uma unidade com cinco leitos monitorizados dedicados ao tratamento dessa condição. Essa unidade irá contar com uma equipe médica e multiprofissional exclusiva para atender os pacientes, buscando reabilitar mais indivíduos e auxiliá-los no retorno à funcionalidade em suas atividades diárias.

"Devo lembrar que o AVC não é uma doença rara; uma em cada quatro pessoas no Brasil terá AVC, ou seja, é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Estar preparado para combater essa doença é fundamental, para que as pessoas tenham menos sequelas e possam voltar para sua vida. E o que podemos dizer com bastante alegria e convicção é que a Santa Casa está preparada", concluiu.

PRINCIPAIS SINTOMAS DO AVC

O AVC acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, orovocando uma lesão cerebral que gera um sintoma de forma súbita.. É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo.

Existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um Acidente Vascular Cerebral. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são:

Principais Sintomas do AVC:

Fraqueza de um lado do corpo

Alteração ou perda de visão

Dificuldade para falar

Desvio de rima labial (sorriso torto)

Desequilíbrio e tontura

Alterações na sensibilidade

Dores de cabeça fortes e persistentes

Dificuldade para engolir

Uma das formas de identificar um AVC é fazer o Teste SAMU:

Sorriso: peça para a pessoa sorrir e verifique se um lado do rosto não se mexe. Abraço: verifique se a pessoa consegue elevar os dois braços como se fosse abraçar ou se um membro não se move. Música: peça à pessoa para cantar uma música e veja se ela enrola as palavras. Urgente: Caso os sintomas estejam presentes, chame uma ambulância ou vá a um pronto atendimento

Lembre-se: no caso de sinais ou sintomas do AVC deve-se ligar imediatamente para o SAMU 192 para ser atendido e referenciado para um centro especializado de combate ao AVC. Nunca se deve colocar no carro ou chamar outro socorro, pois isso pode levar o paciente para um lugar não adequado ao tratamento do AVC. O SAMU é o transporte seguro indicado e o referenciamento correto.

