Santa Casa de São Carlos comemora 132 anos de história com jantar

Crédito: Luciano Zanollo

A Santa Casa de São Carlos realizou no sábado, 16, um jantar em comemoração aos seus 132 anos de história. O evento ocorreu no salão de eventos do hotel The Hill Executive e contou com a participação de cerca de 300 pessoas. Para participar da celebração, foi necessário a compra de convite individual ou de mesa com 8 lugares.

Para iniciar a festividade, o cerimonialista Dagoberto Rosa convidou o Provedor do hospital, Antônio Valério Morillas Júnior, o vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, o deputado federal Cezinha de Madureira, o vice-presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcelo Barbieri, que representou o deputado federal, Baleia Rossi, o deputado estadual Oseias de Madureira, a deputada estadual Thainara Faria, a esposa do deputado estadual Helinho Zanatta, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho, o vereador Lucão Fernandes, representando o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral, o diretor do departamento regional de saúde III, Antônio Martins de Oliveira, e o Diretor-Presidente Fehosp, Edson Rogatti, que representou o secretário de estado da saúde de São Paulo, Dr. Eleuses Paiva, para compor uma frente de honra no palco.

As autoridades discursaram aos presentes e receberam do Provedor certificados de reconhecimento pelos serviços prestados à Santa Casa.

Após essa cerimônia, quem subiu ao palco foi a Banda Doce Veneno, que agitou o público com um vasto repertório musical.

O Vice-Prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, ressaltou a importância dos serviços prestados pela Instituição na área médica e no atendimento para as pessoas da cidade de São Carlos e da região nesses 132 anos.

"A Santa Casa foi muito importante no momento mais difícil que vivemos da saúde pública, que foi a questão da pandemia, atendendo com excelência. Esperamos que cada vez mais que a Santa Casa se estruture, tenha mais condição para poder estar atendendo a nossa população e cuidando da vida das pessoas", disse Ferraz.

Para o vereador Lucão Fernandes, que representou o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral, a Santa Casa tem representado um ponto de apoio fundamental para os mais necessitados, desde o atendimento médico de excelência até o suporte emocional e o amparo às famílias.

“Ao comemorarmos esse marco significativo, também celebramos a dedicação incansável do provedor Antônio Valério Morillas, os seus mesários e de todos os profissionais e voluntários que dão o seu tempo, energia e conhecimento para manter viva a missão da Santa Casa. Que continuemos a trabalhar juntos em prol dessa nobre causa, fortalecendo os laços que nos unem, nossa comunidade e reafirmando o compromisso de continuar salvando vidas”, afirmou Lucão Fernandes.

O Secretário Municipal de Governo, Netto Donato, representando o Prefeito Airton Garcia, destacou que a Santa Casa é o maior hospital da região e que tem suportado muito bem todas as demandas recebidas.

"A Prefeitura é uma parceira da Santa Casa e, cada vez mais, juntos, sob o comando do prefeito Airton Garcia, estamos estreitando os laços e aumentando os repasses financeiros e recursos para que a Santa Casa possa cada vez mais aumentar os atendimentos e também ter melhor qualidade para atender a população de São Carlos, isso é o mais importante para todos nós", disse o Secretário de Governo.

O Provedor Antônio Valério Morillas Júnior agradeceu a participação de todos e o apoio expressivo da classe política nacional, estadual e municipal.

"Tivemos a honra de receber a visita dos nossos deputados, a mensagem do governador e do secretário do Estado da Saúde. Nos incentiva a continuarmos essa luta pela melhoria da qualidade assistencial, ampliação do atendimento à população da nossa cidade e de toda região. Parabéns Santa Casa, corpo clínico, a todos os colaboradores e a mesa administrativa de forma geral", disse.

Autoridades presentes

O vice-prefeito de São Carlos, Edson Ferraz, o deputado federal Cezinha de Madureira, o deputado estadual Oseias de Madureira, a deputada estadual Thainara Faria, a esposa do deputado estadual Helinho Zanatta, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Ramalho, o vice-presidente da Associação Paulista de Municípios, Marcelo Barbieri, que representou o deputado federal Baleia Rossi, o vereador Lucão Fernandes, representando o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral, o diretor do departamento regional de saúde III, Antônio Martins de Oliveira, o Diretor-Presidente Fehosp, Edson Rogatti, que representou o secretário de estado da saúde de São Paulo, Dr. Eleuses Paiva.

Também estiveram presentes os vereadores de São Carlos: Azuaite Martins de França, Cidinha do Oncológico, Laíde da UIPA, Malabim e Thiago Parelli; a secretária municipal de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli, a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, o secretário municipal de Serviços Públicos, Marcelo Silveira Targas, o secretário municipal de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus Aquino, o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, a secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Danieli Favoretto, o presidente da Prohab, Rodson Magno, o secretário municipal de Saúde de Dourado, Douglas Henrique Silva, o diretor do Departamento Regional de Saúde lll, Antônio Martins de Oliveira, o ex-Prefeito de São Carlos, Oswaldo Barba, a ex-Vice-Prefeita de São Carlos, Rose Mendes.

Por fim, o evento teve a participação dos diretores da Santa Casa, Dr. Roberto Muniz Júnior, Carolina Toniolo Zenatti e Danilo Carvalho Oliveira, além dos integrantes da Mesa Administrativa do hospital, Ângelo Aparecido Carlos Rodrigues Asenha, Hernani Ramos Moretti, José Luis Segnini, Luis Carlos Trevelin, Omar Casale, Rodrigo Venâncio, Silvio Coelho e Wenderçon Matheus Junior.

Leia Também