Santa Casa de São Carlos celebra 134 anos com avanços importantes na área da saúde

A Santa Casa de São Carlos celebra neste sábado, 12 de abril, seus 134 anos de história, marcada por dedicação, acolhimento e inovação na assistência à saúde da população. Para marcar a data, será realizada uma missa em ação de graças nesta sexta-feira, 11 de abril, às 18h30, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. A cerimônia contará com a presença do provedor Antonio Valério Morillas Junior, diretores, membros do corpo clínico e colaboradores da instituição.

A comemoração ocorre em meio a uma fase de grandes conquistas para a Santa Casa. Uma das principais novidades é o novo Centro Oncológico, que está em fase final de estruturação e, em breve, será inaugurado e colocado à disposição da população. Com 754,3 metros quadrados de área construída, o espaço contará com oito consultórios para atendimento de oncologistas e outros especialistas, equipe multidisciplinar, área para curativos e cuidados com ostomias, além da proximidade estratégica com os setores de quimioterapia e radioterapia. “Com a centralização dos serviços em um único local, poderemos proporcionar um atendimento desde o diagnóstico até o tratamento completo. Teremos consultórios modernos, espaços especializados e uma proximidade estratégica com os setores de quimioterapia e radioterapia. Este centro oncológico é mais do que um prédio novo; é uma esperança renovada para milhares de famílias que lutam contra o câncer”, destacou o provedor Antonio Valério Morillas Junior.

Além do Centro Oncológico, a instituição já concluiu as obras da nova UTI Neonatal e da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN), e aguarda apenas o credenciamento para início dos atendimentos. Também está em andamento a reforma das enfermarias do setor E2, e a Santa Casa se prepara para implantar um novo equipamento de ponta: um acelerador linear, contemplado pelo Governo Federal e publicado recentemente no Diário Oficial da União. O equipamento representa um avanço significativo no tratamento oncológico, reforçando o papel da Santa Casa como referência em cuidados de alta complexidade. “Aos 134 anos, a Santa Casa vive um momento de transformação. Estamos investindo em infraestrutura, tecnologia e qualidade de atendimento. O novo Centro Oncológico, a UTI Neonatal, a reforma de enfermarias e a chegada do acelerador linear são exemplos do nosso compromisso com a saúde pública. Cada conquista é fruto do esforço conjunto de nossos profissionais, do apoio da comunidade e das parcerias que construímos. Estamos prontos para seguir evoluindo, sempre com foco no cuidado humanizado e na excelência dos serviços que oferecemos à população de São Carlos e região", completou o provedor.

