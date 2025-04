Santa Casa de São Carlos alerta sobre tentativa de golpe envolvendo médicos

Compartilhar no facebook

Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos está recebendo relatos de que criminosos estão se passando por médicos da instituição para aplicar golpes em familiares de pacientes internados.

De acordo com as informações apuradas, os golpistas entram em contato via mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas, solicitando pagamentos para a realização de procedimentos médicos. A instituição esclarece que essas abordagens são fraudulentas e que não realiza cobranças desse tipo por esses canais.

A Santa Casa reforça que todos os procedimentos internos seguem protocolos rigorosos e que dúvidas sobre tratamentos ou questões financeiras devem ser esclarecidas exclusivamente por meio dos canais oficiais de atendimento.

A instituição já tomou as medidas cabíveis para apurar os casos e orienta a população a não realizar pagamentos, não fornecer dados pessoais e a procurar imediatamente a Santa Casa em caso de abordagens suspeitas.

