Santa Casa conclui projeto Fast Heroes nas escolas e avança rumo ao reconhecimento como Cidade Angels

O encerramento foi marcado por um evento especial na Emeb Afonso Fioca Vitalli (CAIC), no bairro Cidade Aracy. Representando o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, participaram o vice-diretor técnico, Dr. Flávio Guimarães, o neurologista Dr. Daniel Beltrame e o mesário Luis Carlos Trevelin. Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso e a educadora científica Karla Leal Trevisan.

Durante o evento, o SAMU realizou uma simulação de atendimento a uma vítima de AVC, com a participação de um voluntário. As crianças também puderam interagir com a central 192, simulando uma ligação de emergência, experiência que reforça o aprendizado prático e o protagonismo infantil na identificação dos sinais da doença.

Voltado a alunos de 5 a 10 anos, o projeto Fast Heroes adota uma abordagem lúdica e interativa para ensinar os principais sinais do AVC. A metodologia incluiu a capacitação de professores, com apoio de residentes de medicina, e a distribuição de 422 apostilas, beneficiando mais de 400 crianças.

Segundo a educadora científica Karla Leal Trevisan, os resultados obtidos em São Carlos serão agora enviados para análise de especialistas internacionais do programa Angels. Após a avaliação técnica e uma entrevista com o líder global do projeto, o município poderá conquistar oficialmente o título de Cidade Angels.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, a iniciativa é uma poderosa ferramenta de transformação social. “Estamos encerrando hoje uma etapa muito importante. Acreditamos que o conhecimento é essencial na prevenção do AVC. Ensinar nossas crianças a identificar os sinais e agir rapidamente é preparar toda a sociedade para enfrentar esse problema de saúde pública com mais eficácia.”

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, destacou a importância da parceria com a Santa Casa. “Foi uma honra participar desse projeto. Agradecemos à Santa Casa pelo comprometimento e por levar um tema tão relevante às nossas escolas de forma tão acessível e educativa. Esse tipo de iniciativa transforma vidas.”

A Santa Casa de São Carlos e o SAMU local já conquistaram o Diamond Status Angels, a mais alta certificação internacional em atendimento ao AVC. Agora, com o Fast Heroes, o município avança mais um passo rumo ao reconhecimento como referência nacional em prevenção, atendimento e educação sobre o Acidente Vascular Cerebral.

A Santa Casa de São Carlos, em parceria com a Prefeitura Municipal e o programa internacional Angels, concluiu nesta quinta-feira, 12 de junho, o projeto Fast Heroes em escolas da rede municipal. A iniciativa, desenvolvida com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, faz parte do plano para tornar São Carlos uma Cidade Angels, título internacional concedido a municípios que promovem ações educativas e estruturadas de combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).