Santa Casa completa 132 anos em busca de ampliação da estrutura e atendimento à população

Crédito: Divulgação

A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos completa, nesta quarta-feira, 12, 132 anos de história. É a mais antiga instituição assistencial, beneficente e hospitalar em funcionamento na cidade de São Carlos.

Fundada em 12 de abril de 1891, o hospital tornou-se, em mais de um século em atividade, referência em atendimento à Saúde para uma população estimada em 406 mil habitantes de seis cidades que compõe a microrregião de São Carlos, composta por Descalvado, Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Descalvado e Porto Ferreira.

PASSADO, PRESENTE E FUTURO

Uma das pessoas que melhor descreve as mudanças ao longo das décadas na Santa Casa é a secretária da Provedoria, Alvanira Conceição de Oliveira, conhecida carinhosamente de dona Nira. Ela começou a trabalhar no hospital em 1964, na recepção, depois passou para a secretária, tesouraria, faturamento e provedoria.

“A Santa Casa conseguiu muita coisa, inclusive aumentar o número de leitos que eram poucos, conseguimos a UTI adulta, coronariana, infantil, neonatal, isso foi muito bom para a Santa Casa e para toda a comunidade de ter esse amparo para a hora que precisar ter o serviço de pronto atendimento, o SMU. Não tínhamos tantos departamentos, eram poucos. Tinha o departamento de enfermagem, farmácia, centro cirúrgico, cozinha, já agora temos vários tipos de departamentos. Crescemos bastante, cada um com seu profissional e tudo definido certinho quem é quem dentro do hospital”, contou.

Dona Nira agradece a Santa Casa pelos 59 anos vividos dentro da instituição e disse que o hospital representa tudo para ela. “A Santa Casa foi muito importante para mim, sempre trabalhei aqui, sempre muito bem tratada e reconhecida por todas as pessoas. Não tenho queixa da Santa Casa, me ajudou a ser o que eu sou hoje. Tivemos muitas pessoas na mesa administrativa, pessoas idóneas que trabalhei com e os todos os provedores, sempre ajudando, sempre proporcionando o melhor de mim para a Santa Casa”, disse.

Já para o jovem aprendiz Gabriel de Moraes, que iniciou as atividades na Santa Casa neste mês, esse é apenas o começo da jornada profissional. Ele irá trabalhar no setor de manutenção e contou que está entusiasmado pela oportunidade. “Espero que crescer principalmente na área que quero seguir e que deu certo de entrar aqui, que é a manutenção. Quero fazer engenharia elétrica depois e isso vai me ajudar muito, que consiga expressar para o pessoal o meu potencial profissional e que seja muito bom para a empresa”, contou.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, destaca que a instituição busca melhorar para cada vez mais a estrutura e ampliar o atendimento à população, com a reforma completa da nova Maternidade Dona Francisca Cintra Silva.

“Temos a grata e alegre satisfação de comunicar que no começo de maio, nós estaremos entregando a nova Maternidade. Com recursos de doação da população de São Carlos, dos empresários da nossa cidade, vai ser uma maternidade 100% reformada e com todo conforto e qualidade no atendimento aos parturientes da nossa cidade e da nossa região”, disse.

Ainda segundo o Provedor, a nova UTI Neonatal, que vem sendo feita com o apoio do Grupo Bandeirantes, e o novo Ambulatório Oncológico, são outros dois grandes objetivos da instituição para 2023. “Serão mais 10 leitos de UTI, que hoje nós encontramos dificuldades pelos poucos leitos disponíveis. Nós também vamos iniciar as obras e entregar o Centro de Oncologia, que é o embrião de um futuro Hospital do Câncer, que a Santa Casa pretende entregar a população num futuro não muito distante. Esse ambulatório de oncologia é o primeiro passo desse grande projeto do Hospital de Câncer de São Carlos”, contou o provedor.

Por fim, Morillas Jr agradeceu a todos os colaboradores, doadores e a população de São Carlos por estarem sempre ao lado da instituição.

“Queria mais uma vez agradecer a toda a população de São Carlos, a todo empresariado, aos nossos mais de 1,2 mil colaboradores, mais de 300 médicos, colaboradores terceirizados que prestam serviços diariamente na sua missão de salvar vidas e prestar um serviço de saúde de qualidade para toda à população da nossa cidade, da nossa região e do nosso estado de São Paulo”, disse.

ATENDIMENTO E ENSINO

Em 2022, o maior hospital filantrópico da região atendeu aproximadamente 259 mil pacientes de média e alta complexidade.

Com foco na filantropia, a instituição regra-se pelo atendimento igualitário, sem distinção entre pacientes de convênio, particular ou oriundos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Santa Casa faz parte da rede Hospital Estruturante, instituído pelo governo do Estado de São Paulo, que referencia os atendimentos de alta complexidade na região.

A classificação indica que a Santa Casa responda por metade dos atendimentos realizados aos pacientes do SUS regionalmente. O hospital atende 63% e os 37% são distribuídos entre convênios e particulares.

Além do foco na assistência em saúde, a Santa Casa também tem investido na vocação para o Ensino. Em 2014, foi criado o Departamento de Ensino e, sete anos depois, a instituição inaugurou o Instituto de Ensino e Pesquisa. O IEP oferece 6 Programas de Residência Médica e 1 Programa de Residência Multiprofissional, além do curso de Técnico de Enfermagem.

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO

A história da Santa Casa começou com uma homenagem de Francisco Domingos de Sampaio e sua senhora Anna Miquelina Ferraz de Sampaio a seu filho José, falecido em Jaboticabal, no final da década de 1880. O casal resolveu que destinaria uma quantia em dinheiro à fundação de uma Santa Casa em São Carlos. A iniciativa contagiou a sociedade e uma comissão foi organizada para dar início ao projeto.

Em 12 de abril de 1891, celebrou-se no então Teatro Ypiranga uma grande reunião, que daria início a construção do edifício da Santa Casa. O primeiro pavilhão ficou pronto em 1893. No mesmo ano, a violenta epidemia de febre amarela assolou São Carlos e o pavilhão construído foi transformado em Hospital para doentes, tendo prestado grande serviço. Durante a epidemia foi constituída uma comissão de socorros. Terminados os trabalhos com a epidemia essa comissão entregou o saldo do valor obtido para prestar ajuda à Santa Casa.

Nesta mesma época foi reformulado o estatuto, dando-se um caráter religioso à Irmandade. Em 1º de novembro de 1899, realizou-se com grande solenidade a inauguração do Hospital da Santa Casa. E, desde então, a Santa Casa nunca parou.

Atualmente, o hospital é composto por 278 leitos, sendo 35 leitos na Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). As Unidades de Tratamento Intensivo Infantil e Neonatal são compostas por 10 leitos, sendo 5 da Neonatal e 5 da infantil. São 7 salas cirúrgicas, 3 salas obstétricas e 5 salas de parto normal.

Leia Também