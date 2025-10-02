Santa Casa celebra aniversário de paciente internada na Pediatria

Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (02), a pequena Lara Aparecida Bicudo Gomes, comemorou seu segundo aniversário na Pediatria da Santa Casa de São Carlos. Apesar de estar internada, a equipe da enfermagem, multiprofissional e de nutrição preparou um momento especial para a menina, com um bolinho e o tradicional “parabéns”.

Todos os pacientes internados na Santa Casa recebem um bolo ou uma sobremesa especial, como gelatina, preparada de acordo com suas condições clínicas e restrições alimentares. Lara está internada há uma semana e enfrenta um quadro de anemia falciforme. Durante o período, precisou ficar quatro dias na UTI, mas, graças ao cuidado intensivo da equipe e ao apoio do Banco de Sangue, está em recuperação.

A mãe, Luana da Silva Bicudo, emocionou-se ao relembrar as condições em que a filha chegou à instituição. "Quando a Lara chegou à Santa Casa, estava desfalecida e em estado grave. Mas toda a equipe fez o melhor por ela, desde os médicos até o Banco de Sangue. Hoje, ver minha filha bem e comemorando seu aniversário aqui é um alívio e uma alegria imensa."

A nutricionista Maria Carolina do Prado Ferreira, ressalta a importância da alimentação balanceada e personalizada para os pequenos pacientes. "Cada refeição é cuidadosamente planejada para atender às necessidades de cada criança, garantindo nutrientes adequados para a recuperação e manutenção da saúde, respeitando as restrições de cada quadro clínico."

A coordenadora de enfermagem da Pediatria, Michela da Silva, destaca o empenho da equipe. "Nosso objetivo é proporcionar não só o tratamento adequado, mas também momentos de conforto e felicidade para os pacientes e suas famílias. Celebrar aniversários, mesmo durante a internação, faz parte desse cuidado humanizado."

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, destaca a humanização e o cuidado integrado entre as equipes. "Na Santa Casa, cada paciente recebe atenção integral, com equipes trabalhando juntas para garantir não só o tratamento clínico, mas também o bem-estar emocional e o acolhimento durante toda a internação."

