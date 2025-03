Santa Casa busca familiares de paciente desconhecido internado na UTI

A Santa Casa de São Carlos está em busca de informações que possam ajudar a identificar um paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último domingo. O homem, de aproximadamente 45 anos, tem cerca de 1,80m de altura, é negro e possui uma tatuagem no braço esquerdo com o nome “Edilene”.

Ele deu entrada no hospital no domingo, após ser socorrido pelo SAMU. O paciente foi encontrado em via pública e, segundo as informações, sofreu uma queda de aproximadamente três metros de altura.

O Serviço Social do hospital entrou em contato com o Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centro POP) para tentar identificá-lo. No entanto, não há registros dele na base de dados.

Diante disso, a Santa Casa faz um apelo público para localizar familiares, amigos ou qualquer pessoa que possa conhecê-lo. Quem tiver informações sobre a identidade do paciente ou o paradeiro de seus familiares pode entrar em contato pelos telefones (16) 3509-1137 ou (16) 3509-1132.

