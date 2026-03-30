Santa Casa apoia campanha “Seja um Veterano Sangue Bom”

A Santa Casa de São Carlos recebeu a visita do Secretário de Atividades Políticas Sociais da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira (AVFAB-YS), de Pirassununga, Antonio Ribeiro da Silva. Ele foi recebido pelo provedor Antonio Valério Morillas Junior e pela Dra. Andreia Andreozi Alcântara Moura de Luca, hematologista do Banco de Sangue.

Durante o encontro, o secretário apresentou o trabalho desenvolvido pela AVFAB-YS, entidade que reúne veteranos da Força Aérea Brasileira e atua com iniciativas voltadas ao apoio social e ações solidárias. A associação também promove atividades comunitárias e busca fortalecer o espírito de união entre seus membros.



Na ocasião, também foi apresentada a campanha “Seja um Veterano Sangue Bom”, realizada pela entidade desde 2019, com foco no incentivo à doação de sangue. A ação visa unir veteranos e a comunidade para salvar vidas, reforçando o impacto positivo da solidariedade e o papel ativo dos doadores.

A proposta é contar com a participação da Santa Casa, por meio do Banco de Sangue, na edição de 2026, prevista para o mês de abril. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação e ampliar o número de doadores. O objetivo também é fomentar a doação voluntária de sangue, essencial para a manutenção dos estoques nos hemocentros.

Segundo Antonio Ribeiro da Silva, a visita teve como objetivo estreitar o relacionamento institucional e apresentar as possibilidades de atuação conjunta. “A AVFAB-YS nasce com o propósito de servir à sociedade, especialmente em momentos de necessidade. Estar aqui na Santa Casa de São Carlos é uma oportunidade de construir parcerias que possam fortalecer ações solidárias e ampliar o alcance do nosso trabalho”, destacou.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior ressaltou a importância do diálogo com instituições comprometidas com o bem-estar coletivo. “A Santa Casa valoriza iniciativas que promovam o cuidado com a população e a solidariedade. Receber a AVFAB-YS e conhecer seus projetos nos permite vislumbrar futuras parcerias em ações que possam beneficiar a comunidade”, afirmou.

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