Santa Casa ajuda 78 gestantes em situação de vulnerabilidade a um novo começo

A Santa Casa de São Carlos auxiliou, ao longo de 2025, 78 gestantes em situação de vulnerabilidade social por meio de um trabalho integrado que reúne saúde e assistência social. A iniciativa é conduzida pela Maternidade Dona Francisca Cintra Silva e tem como foco oferecer acolhimento, acompanhamento e novas perspectivas para mulheres que enfrentam fragilidades durante a gestação.

O projeto surgiu após a médica responsável pela maternidade, Dra. Bruna Elias Parreira Lopes Ferraz, identificar um aumento significativo de gestantes vivendo em condições sociais delicadas durante os atendimentos de rotina. Diante desse cenário, a unidade passou a promover encontros mensais com profissionais da saúde e da assistência social do município para discutir cada caso individualmente e garantir acesso a serviços essenciais.

As reuniões possibilitam uma abordagem ampla, envolvendo não apenas o cuidado médico, mas também orientações sociais, apoio psicológico e encaminhamentos para a rede de proteção. O objetivo é assegurar que as gestantes e suas famílias recebam suporte contínuo durante todo o período da gravidez e após o parto.

A assistente social Luciana Ribeiro acompanha diretamente os casos e participa de todos os encontros. Segundo ela, o trabalho em conjunto é fundamental para transformar a realidade dessas mulheres. “Muitas chegam apenas com problemas e sem enxergar saída. Quando mostramos que existe uma rede preparada para acolher e orientar, elas entendem que não estão sozinhas. O retorno das famílias mostra o quanto esse trabalho realmente transforma vidas”, destacou.

Participam da iniciativa serviços de assistência social, saúde mental, proteção à infância e unidades de saúde do município, com a Santa Casa atuando como referência no atendimento hospitalar e materno-infantil.

Para o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, a experiência demonstra a importância da união entre instituições. “Quando as instituições trabalham juntas, o cuidado deixa de ser pontual e passa a acompanhar essas mulheres ao longo de todo o processo, oferecendo mais segurança e reais chances de mudança”, afirmou.

A ação reforça o papel da Santa Casa não apenas como hospital, mas como agente ativo na promoção da saúde, da dignidade e da inclusão social no município.

