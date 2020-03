Santa Casa adota medidas de prevenção contra o coronavírus

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos adotou várias medidas de prevenção, em função da pandemia do Coronavírus. Com o objetivo de garantir a segurança dos funcionários e pacientes, as visitas dos acompanhantes vão passar a ser restritas. E não vai ser permitida a entrada de visitantes com sintomas respiratórios, nem gestantes e idosos. As visitas religiosas vão ser suspensas. Caso a família prefira, o religioso pode entrar no hospital no lugar de um familiar.

As doações ao Banco de Sangue vão precisar ser agendadas. Já as cirurgias eletivas e as consultas ambulatoriais não vão ser suspensas de imediato. Elas vão ser analisadas caso a caso.

Já os atendimentos do Serviço de Nefrologia e da Quimioterapia e Radioterapia vão ser mantidos normalmente.

VISITAS RESTRITAS

1) Convênios e/ou Particulares – Entrada pela Portaria da Provedoria

Bloco B2: visitas das 9h às 9h30

Blocos B1, C1 e C2: 14h às 15h (somente segunda, quarta, sexta e domingo). Terão direito a acompanhantes apenas pacientes menores de 18 anos, maiores de 60 e portadores de necessidades especiais. As trocas de acompanhantes são diárias das 7h às 7h30, das 14h às 14h30 e das 19h às 19h30.

2) SUS – Entrada pela Portaria de Visitas SUS

Bloco D2: visitas das 11h às 11:30

Bloco E2: visitas das 8h às 8h30

Bloco E1: das 10:30 às 11h

Bloco Ctérreo: visitas das 10h às 10h30

Bloco D1 Pediatria: visitas das 18h30 às 19h

Pronto-Socorro (Sala Vermelha e Sala Amarela): visitas das 9h30 às 10h.

3) UTIs – Entrada pela Portaria da Provedoria

Uti Adulto: visita de apenas um familiar por 10 minutos

UCO: visita de apenas um familiar por 10 minutos

Neonatal: visitas 12h às 12h30

UTI Pediátrica: visitas 12h30 às 13h

4) MATERNIDADE – Entrada pela portaria principal

Não serão permitidas visitas na Maternidade, só a presença de 1 acompanhante

Troca de acompanhante – 7h/7h30; 12h/12h30; 19h/19h30

UCIN – mãe acompanhante 24h. E será permitida apenas a visita do pai das 18h30 às 19h

Lembrando que não teremos revezamento entre os visitantes, apenas uma pessoa por dia.

BANCO DE SANGUE

A partir de segunda-feira, 23, as doações vão ser feitas por agendamento, para evitar a aglomeração dos doadores.

O voluntário deve ligar no (16) 3509-1230 de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h e agendar um horário para fazer a doação de sangue.

O horário de atendimento vai permanecer o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e aos sábados, das 8h às 11h.

É importante reforçar que o Banco precisa de todos os tipos sanguíneos neste momento. E lembrar que:

- O voluntário deve doar sangue antes de tomar a vacina da gripe

- Quem teve a doença, só poderá doar sangue 90 dias depois da completa recuperação.

- E quem esteve em regiões com casos confirmados de coronavírus ou que teve contato com paciente infectado ou com suspeita da doença, não poderá doar pelo prazo de 30 dias. Lembrando que o doador de sangue que não fizer o agendamento, não vai ser atendido. E não vai ser mais permitida a entrada de acompanhantes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também