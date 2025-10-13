Santa Casa abre inscrições para residências médica e multiprofissional

A Santa Casa de São Carlos, por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), anunciou a abertura das inscrições para os programas de Residência Médica e Multiprofissional 2026, voltados à formação prática e especializada de profissionais da área da saúde.
Residência Multiprofissional
O programa é direcionado a graduados em Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, e busca capacitar profissionais para atuação em equipes interdisciplinares e em diferentes níveis de atenção à saúde.
Inscrições: de 1º de outubro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 As inscrições podem ser feitas no site do IEP, acessível por meio do QR Code disponível no material de divulgação.
Residência Médica
Já o programa de Residência Médica oferece acesso direto nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Anestesiologia, Ortopedia e Neurologia Clínica, além da área de Oncologia Clínica, que exige pré-requisito em Clínica Médica.
Inscrições: de 15 de outubro de 2025 a 4 de janeiro de 2026. O acesso também é feito pelo site do IEP via QR Code.
Formação e excelência
Os programas de residência da Santa Casa de São Carlos são reconhecidos pela qualidade da formação oferecida e pela estrutura hospitalar de referência regional, que proporciona ao residente uma vivência prática completa, com acompanhamento multiprofissional e ênfase no cuidado humanizado.
Dúvidas e informações: (16) 9 9145-3255
E-mail: iep@santacasasaocarlos.com.br