Santa Casa abre inscrições para residências médica e multiprofissional

Santa Casa de São Carlos - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Santa Casa de São Carlos, por meio do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), anunciou a abertura das inscrições para os programas de Residência Médica e Multiprofissional 2026, voltados à formação prática e especializada de profissionais da área da saúde.

Residência Multiprofissional

O programa é direcionado a graduados em Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, e busca capacitar profissionais para atuação em equipes interdisciplinares e em diferentes níveis de atenção à saúde.



Inscrições: de 1º de outubro de 2025 a 4 de janeiro de 2026 As inscrições podem ser feitas no site do IEP, acessível por meio do QR Code disponível no material de divulgação.

Residência Médica

Já o programa de Residência Médica oferece acesso direto nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Anestesiologia, Ortopedia e Neurologia Clínica, além da área de Oncologia Clínica, que exige pré-requisito em Clínica Médica.

Inscrições: de 15 de outubro de 2025 a 4 de janeiro de 2026. O acesso também é feito pelo site do IEP via QR Code.

Formação e excelência

Os programas de residência da Santa Casa de São Carlos são reconhecidos pela qualidade da formação oferecida e pela estrutura hospitalar de referência regional, que proporciona ao residente uma vivência prática completa, com acompanhamento multiprofissional e ênfase no cuidado humanizado.

Dúvidas e informações: (16) 9 9145-3255

E-mail: iep@santacasasaocarlos.com.br

