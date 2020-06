Santa Angelina irá receber o Natal Solidário Criança Feliz

Crédito: Divulgação

Estamos em junho, em plena época de pandemia da Covid-19. Mesmo assim os voluntários do Natal Solidário Criança Feliz, liderados pela secretária Karina Carlos, já escolheram o bairro onde será realizado a festa natalina neste ano.

O Jardim Santa Angelina (altos do Santa Felícia) foi escolhido. A evento deverá ocorrer no dia 20 de dezembro, com saída da Vila Prado às 9h30. Uma carreata com direito a Papai Noel, Mamãe Noel, personagens infantis, além do apoio da Polícia Militar, do Moto Clube Leões do Asfalto.

Uma grande festa está sendo programada e a meta é fazer a felicidade de aproximadamente 2,5 mil crianças daquela região de São Carlos.

O Natal Solidário Criança Feliz, segundo Karina, conta com a parceria da Cafeteria Cheirin Bão, Primatas Beer, Supermercado Cogeb (onde terá uma caixa para receber doações), N-Coisas e Presentes, Colegium Sappiens e Posto AZ. “Mas estamos abertos para novos apoios”, disse a voluntária. “Gostaria de agradecer todos os amigos que continuam a nos apoiar e confiam em nosso trabalho. Ao Capitão PM Renato Gonzáles que mais uma vez segue com seu incentivo, ao Capitão PM Paulo Nucci também que continua a nos apoiar também. E claro ao SCA que sempre está divulgando nosso trabalho”, disse.

Karina afirmou que as doações de brinquedos podem ser feitas pelo WhatsApp 16 997401500. “Contamos já com 250 brinquedos que serão embalados com todo o carinho para esta festa.

CUIDADOS COM A PANDEMIA

Quem realizar as doações, poderá contar com todos os cuidados, pois Karina informou que todos os protocolos de segurança estão sendo tomados para que as pessoas se sintam segura no momento de praticar um ato de solidariedade.

Quanto a festa, no dia 20 de dezembro, caso haja necessidade de cuidados, Karina informou que tudo já está esquematizado.

“A princípio será como sempre foi. Tendo em vista que ainda temos um certo tempo para saber como vai estar tudo até dezembro. Mas precisando dos cuidados, todos serão tomados com certeza. A organização será diferente. Pensei em fazer a festa em dois dias, dividindo assim a quantidade esperada. E a outra solução, seria entregar os brinquedos de porta a porta sem muito alarme tomando todos os cuidados”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também