Sancetur assume operações da Rigras e ônibus passam a circular em São Carlos no dia 1º de maio

Crédito: Divulgação

Pertencente à família Abi Chedid, de Bragança Paulista, e com veículos predominantemente amarelos (e detalhes pratas, pretos e brancos), os ônibus do Grupo Sancetur, passam a circular em São Carlos a partir do dia 1º de maio, dia do Trabalhador. Ela assumirá as operações da RIGRAS, vencedora da licitação do transporte coletivo na cidade.

As informações estão no Diário do Transporte e foram confirmadas ao SCA pela direção da empresa Rigras nesta quarta-feira, 19.

De acordo com o site, na prática o quadro societário das operações em São Carlos não muda. Foi uma compra de operações realizada pela Sancetur.

O site informa ainda que a nova empresa irá trazer ônibus zero quilômetros para a cidade e as primeiras unidades já estão em São Carlos. As linhas do transporte coletivo urbano praticado pela Suzantur continuarão as mesmas com a nova empresa.

O sistema de bilhetagem eletrônica BUSFACIL também não muda.

Atuais colaboradores da Rigras que optarem por ficar na nova empresa continuarão trabalhando normalmente.

Leia Também