Base do Samu São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Carlos está realizando a campanha solidária “Natal Mais Doce”. A iniciativa tem como objetivo arrecadar guloseimas, como balas, pirulitos, pipocas e chicletes, para tornar o Natal de crianças mais especial e recheado de carinho.

As doações podem ser entregues no ponto de arrecadação localizado na base do SAMU, perto do Hospital Universitário, Vila Marina.

