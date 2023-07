SAMU São Carlos completa 17 anos; veja fotos

Crédito: Maycon Maximino

Com o objetivo de ampliar a infraestrutura dos atendimentos de Urgência e Emergência, na cidade, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entregou nesta sexta-feira (30/06) para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) quatro novas ambulâncias, sendo 3 unidades de suporte básico e uma de suporte avançado.

A solenidade de entrega dos novos veículos aconteceu na base principal do SAMU que recebeu a denominação de “Francisco Augusto Nascimento – Niquinho”, funcionário que morreu no exercício da profissão.

Os recursos para a aquisição das ambulâncias são provenientes de emendas parlamentares e de um credenciamento do município junto ao Ministério da Saúde. As emendas que proporcionaram a aquisição de três ambulâncias, sendo duas de suporte básico (USB) e uma de suporte avançado (USA), foram destinadas pelos deputados federais Luiz Carlos Motta (PL) no valor de R$ 250 mil, solicitada pelo vereador Bruno Zancheta; Carlos Sampaio (PSDB) no valor de R$ 280 mil, a pedido do atual Secretário de Governo, Netto Donato e do deputado Marco Bertaiolli (PSD) no valor de R$ 350 mil, uma reivindicação do vereador Bira (Ubirajara Teixeira). A quarta ambulância, uma unidade de suporte básico, foi repassada pelo Ministério da Saúde.

Hoje o SAMU de São Carlos possui 4 ambulâncias básicas e 1 avançada, além de duas motolâncias. A unidade enviada pelo Ministério da Saúde foi para reposição de frota.

Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde, explicou que as três novas ambulâncias de suporte básico passam a realizar o atendimento imediatamente. “Elas já vieram equipadas dando um alívio ao atendimento que passa a ter veículos reservas para atender a demanda. Uma das unidades de suporte avançado deverá atender exclusivamente ao distrito de Santa Eudóxia em função de estar localizado a aproximadamente 40 km de São Carlos”, anunciou.

O vereador Marquinho Amaral, presidente da Câmara Municipal, classificou os novos veículos como uma conquista importante para o atendimento de urgência e emergência. “Uma conquista que teve a participação fundamental dos vereadores Bruno Zancheta e Ubirajara Teixeira e do secretário Netto Donatto. Isso mostra que quando estamos unidos, a cidade ganha, disse.

Netto Donatto, secretário de Governo, ressaltou que é um ganho para a população que necessita de atendimento. “Nós precisávamos fazer essa melhoria e com a parceria com os deputados federais Bertaiolli, Motta e Carlos Sampaio e apoio do Ministério da Saúde, conseguimos atender à solicitação do prefeito Airton Garcia que sempre nos pede para melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população”, finalizou.

O objetivo do SAMU, que funciona 24h por dia, é chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.

Leia Também