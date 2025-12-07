SAMU realiza parto dentro da viatura e salva mãe e bebê no Ypê Mirim

Uma equipe básica foi enviada inicialmente ao endereço e, ao perceber que a gestante havia rompido a bolsa e apresentava contrações intensas, acionou a Unidade de Suporte Avançado (USA) para prestar o atendimento especializado.

A equipe avançada — formada pela Enfermeira Vanda, Médico João Pedro e os Condutores Daniel e Péricles — colocou a gestante na viatura e iniciou o deslocamento para a Maternidade de São Carlos. Porém, durante o trajeto, na Avenida Tancredo de Almeida Neves, próximo ao shopping, o parto evoluiu rapidamente, obrigando a equipe a parar a ambulância.

Com agilidade, experiência e muita segurança, os profissionais realizaram o parto dentro da própria viatura, trazendo ao mundo a pequena Maria Alice Tezore da Conceição. Após o nascimento, mãe e bebê foram levadas à Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, onde receberam atendimento médico.

O pai, Fabrício Alves da Conceição, emocionado, agradeceu a equipe do SAMU, afirmando que os profissionais foram “verdadeiros anjos neste momento tão importante”.

Na manhã deste domingo (7), uma ocorrência emocionante marcou o trabalho das equipes do SAMU de São Carlos. A gestante Ana Júlia Tezore da Conceição, 25 anos, grávida de 40 semanas, entrou em trabalho de parto em sua residência, localizada na Rua Antônio Pereira de Lucena Toti, no bairro Ipê Mirim.