(16) 99963-6036
domingo, 07 de dezembro de 2025
Cidade

SAMU realiza parto dentro da viatura e salva mãe e bebê no Ypê Mirim

07 Dez 2025 - 10h17Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
SAMU realiza parto dentro da viatura e salva mãe e bebê no Ypê Mirim - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Na manhã deste domingo (7), uma ocorrência emocionante marcou o trabalho das equipes do SAMU de São Carlos. A gestante Ana Júlia Tezore da Conceição, 25 anos, grávida de 40 semanas, entrou em trabalho de parto em sua residência, localizada na Rua Antônio Pereira de Lucena Toti, no bairro Ipê Mirim.
 
Uma equipe básica foi enviada inicialmente ao endereço e, ao perceber que a gestante havia rompido a bolsa e apresentava contrações intensas, acionou a Unidade de Suporte Avançado (USA) para prestar o atendimento especializado.
 
A equipe avançada — formada pela Enfermeira Vanda, Médico João Pedro e os Condutores Daniel e Péricles — colocou a gestante na viatura e iniciou o deslocamento para a Maternidade de São Carlos. Porém, durante o trajeto, na Avenida Tancredo de Almeida Neves, próximo ao shopping, o parto evoluiu rapidamente, obrigando a equipe a parar a ambulância.
 
Com agilidade, experiência e muita segurança, os profissionais realizaram o parto dentro da própria viatura, trazendo ao mundo a pequena Maria Alice Tezore da Conceição. Após o nascimento, mãe e bebê foram levadas à Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, onde receberam atendimento médico.
 
O pai, Fabrício Alves da Conceição, emocionado, agradeceu a equipe do SAMU, afirmando que os profissionais foram “verdadeiros anjos neste momento tão importante”.
 
 

Leia Também

São Carlos marca presença no XVI Encontro Crea-SP Jovem com caravana de estudantes
Cidade06h39 - 07 Dez 2025

São Carlos marca presença no XVI Encontro Crea-SP Jovem com caravana de estudantes

UFSCar mantém posição de destaque e fica entre as melhores do Brasil no Ranking THE América Latina 2026
Cidade20h14 - 06 Dez 2025

UFSCar mantém posição de destaque e fica entre as melhores do Brasil no Ranking THE América Latina 2026

Fundo Social promove curso de biscoitos artesanais para o Natal
Cidade17h20 - 06 Dez 2025

Fundo Social promove curso de biscoitos artesanais para o Natal

Professor da UFSCar recebe título internacional inédito na área de cerâmicas refratárias
Cidade15h20 - 06 Dez 2025

Professor da UFSCar recebe título internacional inédito na área de cerâmicas refratárias

Transferência é liberada e paciente com leucemia deixa UPA do Aracy
Cidade08h32 - 06 Dez 2025

Transferência é liberada e paciente com leucemia deixa UPA do Aracy

Últimas Notícias