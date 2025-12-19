SAMU promove visita solidária e emociona idosos em instituições da cidade

A tarde desta sexta-feira, 19, ficará marcada no coração de muitos idosos em São Carlos.

Com gestos simples, mas carregados de amor, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acompanhada do Papai Noel Samuzeiro, levou emoção, carinho e o verdadeiro espírito do Natal a abrigos de idosos da cidade.

A ação aconteceu exclusivamente nos abrigos e teve início no Abrigo de Idosos Dona Helena Dorfeld, situado na Rua Venezuela. Logo na chegada, a presença do Papai Noel transformou o ambiente. Sorrisos surgiram, olhares se iluminaram e a emoção tomou conta do local.Para muitos idosos, aquele momento representou muito mais do que uma visita: foi a certeza de que não foram esquecidos.

Em seguida, a equipe seguiu até o Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, na Rua Sete de Setembro. Lá, a alegria se misturou à emoção. Cada abraço, cada palavra e cada sorriso deixaram marcas profundas nos internos, que receberam a equipe com gratidão e carinho.

A felicidade estampada nos rostos revelou o impacto de um gesto feito com o coração. A ação emocionou também os próprios profissionais do SAMU.

Acostumados a lidar diariamente com situações difíceis, muitos não conseguiram conter as lágrimas ao perceber o quanto aquele momento era importante para idosos carentes de atenção, afeto e companhia.

Pelo segundo ano consecutivo, a equipe do SAMU realiza essa iniciativa solidária, mostrando que salvar vidas vai além das sirenes e do atendimento de emergência. É também estender a mão, aquecer corações e levar esperança a quem mais precisa. Um gesto que não custa nada, mas vale tudo. Um Natal mais humano, mais solidário e inesquecível para todos os envolvidos

