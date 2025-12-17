SAMU leva espírito do Natal às ruas de São Carlos com ação solidária

O espírito do Natal tomou conta das ruas e instituições de São Carlos na quarta-feira (17), quando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) promoveram, pelo segundo ano consecutivo, uma ação solidária marcada por emoção, empatia e muitos sorrisos.

Por meio de doações e rifas organizadas pelos próprios profissionais, foram arrecadados brinquedos, balas e diversos itens, possibilitando a compra de presentes distribuídos durante a iniciativa. A ação contou com a presença especial do Papai Noel Samuzeiro, que acompanhou as equipes e encantou crianças e adultos ao longo do percurso.

O primeiro destino foi o CEMEI Flávio Aparecido Ciaco, no bairro Planalto Verde. A chegada do Papai Noel Samuzeiro e dos profissionais do SAMU — muitos deles participando voluntariamente, inclusive em dias de folga — proporcionou momentos de alegria às crianças, que receberam os presentes com abraços, sorrisos e muita emoção às vésperas do Natal.

Na sequência, as equipes percorreram ruas da cidade, distribuindo brinquedos e doces às pessoas encontradas pelo caminho. A ação também passou pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy, onde crianças, pacientes e acompanhantes foram surpreendidos com os presentes, levando conforto e leveza a um ambiente normalmente marcado por apreensão.

De acordo com os organizadores, a programação solidária segue nos próximos dias. Na sexta-feira, os profissionais do SAMU visitarão abrigos de idosos, levando atenção, carinho e momentos de felicidade aos moradores.

Em nota, a equipe do SAMU agradeceu a todos que colaboraram com doações e participaram das rifas solidárias, destacando que iniciativas como essa reforçam o lado humano da instituição. “É emocionante ver a felicidade das crianças e das pessoas atendidas. Esse é o verdadeiro espírito do Natal”, ressaltaram.

