SAMU e equipe da UPA Aracy realizam parto de emergência

Técnica de enfermagem Claudia, a mamãe Thaís e o pequeno Gael - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira, a equipe do SAMU, composta pelo técnico de enfermagem Cláudia e o condutor Cristiano, realizou um atendimento de emergência no bairro Planalto Verde, mais precisamente na Rua Natália Andriossi Fernandes, antiga Rua 2. O chamado foi para uma gestante em trabalho de parto e, ao chegar ao local, a equipe constatou que o nascimento era iminente.

A jovem Thais, de 24 anos, já estava com fortes contrações quando recebeu o suporte dos socorristas. Diante da urgência da situação, o SAMU conduziu rapidamente a mãe até a UPA Aracy, onde profissionais da unidade, em conjunto com os socorristas, realizaram o parto do pequeno Gael.

Graças à agilidade e competência dos profissionais envolvidos, o bebê nasceu saudável e foi recebido com todo o cuidado pela equipe médica e de enfermagem. O caso destaca a importância do serviço de emergência e da dedicação dos profissionais da saúde, que, mesmo diante de desafios, garantem o bem-estar da população.

Parabéns aos heróis do SAMU e aos funcionários da UPA Aracy por esse belo trabalho!

