Samu de São Carlos e de Santos debatem regulação de urgências em evento online

Crédito: Divulgação

O Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, fará, na próxima quarta-feira, 1, um bate-papo online entre representantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Carlos e de Santos para debater ideias e desafios sobre a Central de Regulação de Urgências, dispositivo responsável pelo encaminhamento de pacientes a hospitais referenciados.

O evento, que será transmitido na plataforma YouTube, começa às 16h e é aberto para participação da população, que poderá aprimorar seus conhecimentos, interagir e enviar perguntas para os representantes do SAMU dos dois municípios.

O cronograma da “live” prevê a moderação do enfermeiro Raphael Arosti, responsável pelo Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do Samu São Carlos, e terá como debatedores o médico e coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU Santos, Carlos Alberto Yoshimura, e o enfermeiro Marcelo Ismail, coordenador do SAMU da cidade litorânea.

Para acompanhar e participar da conversa, o interessado deve apenas acessar o link: https://youtube.com/live/JTh5_nNL4gc.

Leia Também