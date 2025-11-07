SAMU de São Carlos arrecada doces para campanha de Natal

Samu lança campanha de Natal - Crédito: Maycon Maximino

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Carlos iniciou uma campanha solidária para arrecadar doces, brinquedos e itens de higiene pessoal que serão distribuídos no Natal deste ano.

As doações podem ser entregues na base do SAMU, localizada na Rua Luiz Vaz de Camões, ao lado do Hospital Universitário entre os dias 10 e 15 de dezembro. Podem ser doados balas, chicletes, pirulitos, paçoquinhas, pipocas doces, brinquedos e outros itens que possam alegrar crianças e idosos.

Os profissionais do SAMU irão preparar os kits, embalando os doces em saquinhos que serão distribuídos com a presença do “Papai Noel do SAMU”. No ano passado, o profissional de saúde Vagner Dato vestiu-se de Papai Noel e, junto com outros colegas, realizou a entrega em abrigos e escolas infantis de São Carlos — a ação foi um sucesso.

Neste ano, a equipe pretende ampliar o número de locais atendidos e, para isso, conta com a colaboração da população.

O SAMU agradece a todos que contribuírem e reforça o convite para participar dessa corrente de solidariedade que leva alegria a crianças e idosos da cidade.

Leia Também