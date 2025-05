Sampaio recebe título de "Industrial do Ano" na sexta-feira

O empresário Jorge Rodrigues de Sampaio foi escolhido pelos empreendedores do setor industrial associados do CIESP no último dia 25 de março. - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos realizará, na próxima sexta-feira, 23 de maio, às 19h a sessão solene de entrega do título de “Industrial do Ano” ao empresário Jorge Rodrigues de Sampaio, diretor da Wise Comfort & Care Ltda. Sampaio foi escolhido pelos empreendedores do setor industrial associados do CIESP no último dia 25 de março.

No sábado, 24 de maio, será realizado o Jantar da Indústria 2025, no The Palace Eventos. O evento será animado pelos shows de Elton John Tribute com Rogério Martins e a Banda Six Alive.

A Wise Comfort é uma empresa de tecnologia fundada em 2008 e instalada em São Carlos, especializada no desenvolvimento e fabricação de produtos tecnológicos para residências, spas, centros médicos e de beleza.

Entre seus principais produtos destacam-se camas articuladas, utilizadas em hospitais, clínicas de dermatologia, massoterapia, spas e outros processos terapêuticos.

DA PAIXÃO PELA TECNOLOGIA À CRIAÇÃO DA WISE COMFORT - Nascido em Bauru, Jorge Sampaio mudou-se ainda jovem para São Carlos e desde cedo, demonstrou paixão por tecnologia, construindo rádios e criando, quando criança, um sistema telefônico improvisado entre vizinhos.

Sua trajetória foi marcada por desafios, como a perda do emprego de seu pai, que levou sua família a viver em condições difíceis e para ajudar, Jorge trabalhou como engraxate e vendedor de churrasquinho, mas nunca abandonou os estudos e sua vocação pela eletrônica.

Foi integrante da primeira turma do curso técnico de eletrônica da Escola Industrial de São Carlos, formação que abriu portas para uma carreira de destaque.

Trabalhou no Departamento de Física da USP de São Carlos e, posteriormente, foi convidado pela Philips S.A., onde iniciou uma trajetória de inovação.

Desenvolveu melhorias tecnológicas adotadas globalmente, incluindo o uso pioneiro de microcontroladores em produtos eletrônicos.

Sua atuação na Philips resultou em uma carreira internacional de 19 anos, vivendo em diversos países da Ásia e Europa, até se tornar diretor na área de qualidade e desenvolvimento global de produtos.

Após uma carreira consolidada, Jorge decidiu voltar ao Brasil para empreender.

A inspiração para criar a Wise Comfort surgiu quando um professor e amigo, acamado, precisava de uma cama mais confortável.

Conhecendo as camas motorizadas europeias, Jorge viu a oportunidade de desenvolver produtos que unissem tecnologia, conforto e humanização para o setor hospitalar e de homecare.

Os primeiros anos da Wise Comfort foram desafiadores, sem experiência empresarial, Jorge e seu sócio enfrentaram dificuldades para vender seus produtos, mas com aprendizado sobre o mercado e resiliência, a empresa começou a crescer, tornando-se referência no setor.

Atualmente, fornece camas, poltronas e macas premium para hospitais e clínicas renomados, como o Hospital Albert Einstein.

O reconhecimento da Wise Comfort também veio de clientes ilustres, como o cantor Daniel e o ex-jogador Pelé, para quem Jorge pessoalmente entregou e adaptou uma cama. Com foco na inovação, a empresa agora expande suas operações para os Estados Unidos, consolidando-se como uma marca de referência no setor de saúde e bem-estar.

A trajetória de Jorge Sampaio, sempre guiada pela busca por conhecimento e inovação, é um exemplo de como paixão, resiliência e tecnologia podem transformar desafios em conquistas.

INDUSTRIAL DO ANO - Criado em 19 de novembro de 1975, pela Lei Municipal Nº 7.517, durante o mandato do então prefeito e industrial Eng. Mário Maffei, o título Industrial do Ano homenageia empresários são-carlenses que contribuem significativamente para o desenvolvimento econômico e social do município.

A cerimônia oficial de entrega do título será realizada pela Câmara Municipal de São Carlos no dia 23 de maio, em sessão solene.

SOBRE O CIESP SÃO CARLOS - Fundado em 19 de junho de 1949, o CIESP São Carlos foi a primeira diretoria regional criada no interior do Estado de São Paulo.

A entidade reúne indústrias de todos os portes e abrange 12 cidades, sendo elas: Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro, além de São Carlos.



