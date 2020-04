Salão digital reúne ofertas de imóveis de todo o país

A Imobiliária Cardinali está entre as 45 empresas filiadas à Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) que realizarão o 1º salão digital nacional de imóveis. As ofertas podem ser acessadas aqui

Pelo “Digimobi – o maior salão de imóveis do país”, de onde quer que estejam, os interessados poderão visualizar e fechar negócios de locação ou compra, de forma digital, online, o que é muito conveniente nestes tempos de coronavírus e isolamento social.

“Sabemos que o momento é delicado. Por isso, mesmo não podemos deixar de estar ao lado de nossos clientes. Se o melhor modo de chegar até eles é o digital, assim o faremos”, afirma Italinho Cardinali, da imobiliária Imobiliaria Cardinali, que está ofertando no Salão condições únicas no mercado com condições e prazos imperdíveis!

Presente em 17 Estados, a ABMI praticamente já nasceu digital, realizando há muito suas reuniões de forma virtual e incentivando entre suas empresas associadas a busca constante por novas tecnologias.

Para Márcio Schneider, presidente da entidade, essa expertise foi de grande valia para o desenvolvimento do Digimobi. “Mais do que nunca é o momento de utilizarmos toda essa experiência digital. As necessidades das pessoas em relação a imóveis não desapareceram. Elas continuam vivas e temos que chegar ao cliente de outras formas”.

“Nunca o imóvel foi tão valorizado em termos sentimentais. Com a quarentena as pessoas estão tendo de ficar e trabalhar em casa. E isso as leva a rever conceitos e a repensar o imóvel como um investimento seguro. Com esse salão digital, a ideia é chegar até o cliente, mostrar que o setor imobiliário continua atuante e buscando soluções e saídas para estes tempos difíceis”, avalia Ricardo Abreu, vice-presidente estratégico da ABMI.

Movimentando um valor geral de vendas (VGV) em torno de 5 bilhões anuais, as empresas integrantes da ABMI são responsáveis por mais de 105 mil imóveis locados e mais de 50 mil disponíveis para locação. As associadas ABMI têm ainda em carteira mais de 150 mil imóveis para venda e mais de 300 mil unidades condominiais administradas.

O Digimobi conta com o apoio de Zap Imóveis, Credipago, Kurole e Porto Seguro.

