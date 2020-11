Sal da Terra recebe presente de Natal antecipado

Crédito: Divulgação

A ONG Nave Sal da Terra, localizada no Jardim Zavaglia e que através de várias atividades esportivas e educacionais atende aproximadamente 380 crianças daquela populosa região de São Carlos, recebeu no final da tarde da última sexta-feira a visita de Caio Ramos, Cesar Maragno e Rykoff Aidar que presentearam a entidade com uma cama elástica para o divertimento das crianças assistidas pela entidade.

“É um presente de Natal antecipado. Estamos sempre apoiando a entidade que é referência em trabalho social. Agradecemos ainda nosso amigo Guto Fauvel pela parceria de sempre”, disse Rykoff Aidar.

Edinho Hilário que faz parte da coordenação da entidade, agradeceu a doação. “Nosso trabalho atende centenas de crianças carentes e este tipo de equipamento ajuda muito na recreação. Convidamos a sociedade para conhecer e apoiar nosso trabalho que depende muito de ações como esta”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também