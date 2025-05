Saída às Ruas 2025: últimas vagas para voluntários na Campanha USP do Agasalho

Estão abertas as inscrições de voluntários para a edição 2025 do Saída às Ruas , o maior evento de arrecadação de roupas da Campanha USP do Agasalho . A ação reúne tanto membros da Campanha, como voluntários externos para arrecadar doações de roupas, sapatos, acessórios e brinquedos nos bairros de São Carlos.

A Saída às Ruas está programada para o dia 24 de maio, das 11h30 às 18h30, com concentração no Centro Acadêmico Armando de Salles Oliveira (CAASO) . A inscrição para participação voluntária é aberta a todos os interessados e pode ser feita por meio deste formulário: https://icmc.usp.br/e/9e169 , até que as vagas disponíveis sejam preenchidas.

Em atividade desde 2007, a Campanha USP do Agasalho é um grupo de extensão vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas (ICMC) da USP, em São Carlos, e à Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) , responsável por arrecadar e destinar roupas para entidades sociais da cidade. As coordenadoras atuais são a professora Sarita Bruschi , do ICMC, e a professora Maíra Martins da Silva , da EESC.

Segundo a estudante de Engenharia Ambiental da EESC e coordenadora de divulgação da Campanha USP do Agasalho, Camilly Santos, o evento começa com a preparação dos voluntários. Nessa etapa, é feito o credenciamento dos participantes e distribuído um kit com lanche e alguns outros itens para que todos consigam participar da ação durante o dia inteiro. "Depois, notícias cerca de cinco ou seis horas andando pelas ruas, batendo de porta em porta e arrecadando as doações. Ao final, todos os voluntários voltam para o campus 1 da USP, onde nos reunimos para contar e registrar a quantidade de sacos de roupas arrecadados no dia", explica o estudante.

Depois de finalizada a ação, começa o processo de triagem, organizado por membros e voluntários. Nessa fase, as roupas são separadas entre as que ainda podem ser usadas, o que precisa de costura e lavagem, e o que precisa ser eventualmente descartado. Depois, a Campanha faz a distribuição das doações para as entidades cadastradas. "Já temos registradas as necessidades de cada entidade, então, fazemos a destinação conforme essas demandas. As roupas são divididas por categoria e, a partir disso, são distribuídas de acordo com o que cada entidade está precisando", afirma Camilly.

Até a véspera da ação, o grupo promove uma campanha de panfletagem nos bairros que serão visitados, com o objetivo de informar a população e incentivar que as ações sejam preparadas até o dia 24. Pode ser feito todo tipo de roupa, sapato, acessório, brinquedo e cobertor. A única restrição é com roupas íntimas e biquínis, que só serão recebidas se forem novas e forem separadas em sacolas específicas, específicas do restante das doações.

Com mais de 15 anos de atuação focada na doação de roupas ao público em situação de vulnerabilidade social, a Campanha USP do Agasalho se destaca também pelo incentivo à cidadania e solidariedade. Segundo a professora Sarita Bruschi, do ICMC, as ações são uma oportunidade de colaborar diretamente com a comunidade. "Campanhas como essas têm um efeito palpável para atender necessidades imediatas da sociedade. Para os alunos, é uma grande oportunidade de aprendizado, eles vêem de perto as necessidades da população, há muita solidariedade", afirma.

Desde sua criação, o projeto já arrecadou e destinou mais de 570 mil peças, beneficiando mais de 50 entidades. Para Anna Beatriz Lima, estudante de Engenharia de Produção na EESC e coordenadora geral da Campanha, um dos maiores aprendizados fornecidos pela iniciativa é o compromisso social com a comunidade. "A gente trabalha muito o senso de coletividade, a ideia é sempre estimular essa noção de ajudar o próximo. Além disso, desenvolvemos habilidades que nem sempre são priorizadas na Universidade, como falar em público e dialogar com diferentes perfis de pessoas", avalia.

Todos os participantes do Saída às Ruas assinam certificado de participação e poderão concorrer a prêmios, como cupons de desconto em restaurantes e ingressos para festas.

Leia Também