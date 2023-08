Saiba como o uso de agregados reciclados é importante para o concreto estrutural

A NBR 15116 que estabelece as diretrizes para o uso de agregados reciclados em concreto estrutural é uma norma extremamente importante, pois o uso de agregados reciclados pode trazer diversos benefícios para a

construção civil e para o meio ambiente.

O CB-018 (Comitê Brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados), vinculado à ABNT, publicou em junho deste ano, uma nova versão da ABNT NBR 15116:2021 (Agregados reciclados para uso em argamassas e concretos de Cimento Portland – Requisitos e métodos de ensaios), sendo a norma especifica os critérios para produção, recepção e uso dos agregados reciclados (miúdos e graúdos) obtidos a partir do beneficiamento de

resíduos da construção civil. A novidade é que agora a ABNT NBR 15116:2021 admite esse tipo de agregado em concretos estruturais e a versão antiga recomendava o uso apenas em concretos sem função estrutural.

Os agregados reciclados são obtidos a partir de resíduos de construção e demolição como concreto, argamassa, cerâmica, entre outros. Esses materiais são triturados e processados para se tornarem aptos a serem utilizados em novas construções.

O uso de agregados reciclados no concreto estrutural pode trazer benefícios econômicos, ambientais e sociais. Economicamente, o uso desses materiais pode gerar economia na produção de concreto, já que o custo dos

agregados reciclados é menor do que o dos agregados naturais. Além disso, a utilização de resíduos na construção civil pode gerar empregos e renda para catadores e cooperativas de reciclagem.

Do ponto de vista ambiental, o uso de agregados reciclados pode contribuir para a redução da quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários e para a preservação dos recursos naturais. Além disso, a produção de concreto com agregados reciclados pode gerar menos emissões de gases de efeito estufa do que a produção com agregados naturais.

Para que o uso de agregados reciclados seja seguro e eficiente, é necessário seguir as diretrizes estabelecidas pela NBR 15116. Essa norma estabelece requisitos para a seleção, classificação e controle de qualidade dos

agregados reciclados, além de orientações para a dosagem do concreto.

De acordo com o Engenheiro Anselmo Campos, Diretor da FAC/URE Prohab, o uso de agregados reciclados em concreto estrutural pode ser uma excelente alternativa para a construção civil. Além de gerar benefícios

econômicos, ambientais e sociais, essa prática pode contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor.

“A partir de setembro deste ano a FAC/URE, Usina ligada Prohab São Carlos, voltará a funcionar, trazendo inúmeros benefícios, para o meio ambiente e para a economia da cidade, além de gerar recursos para a Prefeitura Municipal da nossa cidade”, completa.

