Sabesp e prefeituras usam equipamento produzido em São Carlos para desinfecção de áreas públicas

A ação tem sido eficaz já que o aparelho permite o uso de substâncias que combatem o coronavírus - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes (SP), a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), e a Prefeitura Municipal de São Leopoldo (RS) estão utilizando equipamentos fabricados em São Carlos para a desinfecção de áreas públicas, como pontos de ônibus e terminais rodoviários. No enfrentamento da atual pandemia, as ações de proteção à população são extremamente importantes para combater propagação do coronavírus.

“Esse é um dos motivos pelos quais é importante manter a atividade das indústrias, muitas delas produzem equipamentos para o combate à pandemia. Outras tantas atuam em setores essenciais e seu funcionamento garante o abastecimento da sociedade. Sem contar que com isso garantimos a manutenção dos empregos; mas, claro, tudo isso com todas aquelas medidas de segurança e saúde estabelecidas pelos protocolos oficiais”, ressaltou o diretor titular do Ciesp São Carlos, Emerson Chu.

Em locais públicos, em que muitas vezes é difícil evitar a aglomeração de pessoas, ações de desinfecção tornam-se ainda mais importantes. “A utilização de equipamentos de hidrojateamento de alta pressão, de pequeno, médio e grande porte, nos serviços de limpeza e desinfecção de áreas públicas, pode reduzir bastante o contágio”, afirmou Ubiraci Corrêa, proprietário da empresa de São Carlos que fabrica o equipamento.

A ação tem sido eficaz já que o aparelho permite o uso de substâncias que combatem o coronavírus. “No tanque do equipamento recomenda-se a aplicação da solução de até 0,4% de cloro diluído em água ou de até 20% de água sanitária diluída em água ou em outras proporções de acordo com a área técnica de cada órgão ou empresa”, explicou.

Também pode ser aplicada solução com sabão/detergente ou outros produtos indicados para esse serviço. A aplicação e uso dessas misturas devem seguir as recomendações técnicas pertinentes e o profissional deve utilizar EPIs exigidos durante o serviço.

A desinfecção com equipamentos de hidrojateamento de alta pressão pode ser realizada em ruas, calçadas, praças, jardins, paradas de ônibus, estações de metrô, áreas próximas aos mercados, feiras, supermercados, hospitais, clínicas etc.

A Prefeitura de São Carlos também adquiriu o equipamento produzido na cidade, que já foi entregue ao Saae.

