Sábado vai ser realizado o primeiro simulado de abandono de áreas de risco

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, com o apoio da Defesa Civil, realiza no próximo sábado (30/09), a partir das 7h, um simulado de abandono de áreas de risco. A ação será realizada na baixada do mercado municipal (centro), na rotatória do Cristo e no parque do Kartódromo, todos locais que sofrem com alagamentos no período das chuvas.

De acordo com o secretário Samir Gardini, de Segurança Pública, serão realizadas ações rápidas e coordenadas nos pontos mais críticos da cidade. “Os exercícios simulados são realizados para que a população de áreas de risco saiba como agir em ocorrências relacionadas às fortes chuvas. Acreditamos ser um evento estratégico para nós do poder público e para a população”, disse Gardini.

O secretário ressaltou, ainda, a importância do acionamento das sirenes e também do procedimento que as pessoas têm de fazer caso ela venha a tocar. “O recado que queremos passar é o de manter a credibilidade sobre o acionamento. Esse é um sistema preventivo, então, na maioria das vezes, em que a sirene é acionada, não vamos ter ocorrência. Mas, como pode ocorrer algo, precisamos que a população siga os passos para chegar ao ponto de apoio. Para que, caso ocorra algum incidente, não tenhamos a perda de vidas”, afirmou.

Cada instituição envolvida vai ter um profissional e as ações imediatas a serem tomadas serão articuladas em conjunto. O CCO (Centro de Controle Operacional) da Guarda Municipal, local onde já existe toda uma estrutura de câmeras de monitoramento das áreas de risco e telemetria de rios, vai ser o posto de apoio.

“Esse simulado deverá contar com várias entidades e órgãos do município, estado e principalmente da comunidade, lembrando que a cidade já possui um plano de contingência que funciona, mas precisamos de mais ações”, disse Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil de São Carlos.

O simulado vai ser avaliado, acompanhado por observadores de fora e pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.

