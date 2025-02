Sábado tem mutirão contra a dengue no São João Batista, Vila São José e no Jacobucci

Crédito: Divulgação

No próximo sábado, dia 22 de fevereiro, das 8h às 13h, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Desta vez serão atendidos os bairros São João Batista, Vila São José e Jacobucci.

De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde esses bairros foram escolhidos porque são adjacentes da Vila Brasília e Estância Suíça, locais onde o Mutirão foi realizado semana passada e onde foram encontrados muitos criadouros do mosquito e retirados diversos caminhões de inservíveis como sofás, colchões, madeira, garrafas pets, pneus, móveis velhos, brinquedos e muitos recipientes com larvas, além de entulhos.

"São bairros com muitos casos positivos e também aguardando resultado de exame. Como no entorno foram encontrados muitos criadouros, resolvemos continuar nessa região, porém solicitamos aos moradores que não coloquem os inservíveis na calçada, já que os agentes vão visitar as casas e eles podem retirar esse material", alerta Denise Martins.

Na semana passada, dias 7 e 8 de fevereiro, foram retirados no total 15 caminhões de inservíveis dos bairros Estância Suíça, Vila Marina, Vila Costa do Sol, Vila Brasília e Tijuco Preto. Os agentes de endemias conseguiram vistoriar 60% das residências, uma vez que muitos moradores não dão acesso à equipe. "Das residências vistoriadas, em 90% foram encontrados criadouros, o que é extremamente preocupante", confirma Denise Martins.

O prefeito Netto Donato, que acompanhou o mutirão na semana passada, destacou que o engajamento coletivo é essencial para evitar uma epidemia. "A luta contra a dengue não pode ser apenas do poder público. Precisamos da conscientização e da ação de cada morador. Pequenos cuidados dentro de casa podem salvar vidas", afirmou o prefeito.

Em 2025 já foram registradas 2.168 notificações para Dengue, com 718 casos descartados e 569 casos positivos, sendo todos autóctones, 881 ainda aguardam resultado de exame. Para Chikungunya foram registradas 30 notificações, com 16 casos descartados, 1 positivo e 3 aguardando resultado de exame do Instituto Adolfo Lutz. Para Zika foram registradas 18 notificações, com 18 casos descartados e Febre Amarela até o momento não foi registrada nenhuma notificação.

A prevenção é essencial para evitar surtos de dengue e proteger a saúde da comunidade. Confiras as principais medidas para eliminar a formação de criadouros: manter as caixas-d'água bem fechadas;

lavar com água e sabão tonéis, galões ou depósitos de água e mantê-los bem fechados; limpar e remover folhas das calhas deixando-as sempre limpas; retirar água acumulada das lajes; desentupir ralos e mantê-los fechados ou com telas; colocar areia ou massa em cacos de vidro de muros; lavar plantas que acumulam água como as bromélias duas vezes por semana; preencher com serragem, cimento ou areia ocos das árvores e bambus; evitar utilizar pratos nas plantas, se desejar mantê-los, colocar areia até a borda dos pratos de plantas ou xaxins; tratar a água da piscina com cloro e limpá-la uma vez por semana; retirar a água e lavar com sabão a bandeja externa da geladeira; lavar bem o suporte para garrafões de água mineral a cada troca; lavar vasilhas de animais com esponja ou bucha, sabão e água corrente, trocá-los uma vez por semana; manter aquários para peixes limpos e tampados ou telados; manter vasos sanitários limpos e deixar as tampas bem fechadas; guardar garrafas vazias e baldes de cabeça para baixo; jogar no lixo objetos que possam acumular água como: latas, tampas de garrafa, casca de ovo, copos descartáveis; manter a lixeira sempre bem tampada e os sacos plásticos bem fechados; fazer furos na parte inferior de lixeiras externas; descartar ou encaminhar para reciclagem os pneus velhos ou furá-los e guardá-los secos e em locais cobertos.

