Sábado tem feira drive thru e no domingo varejão na Avenida Grécia

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento comunica que a pedido dos pequenos produtores será realizado neste sábado (8/8), 7h às 13h, na região do Parque do Kartódromo, a 8ª edição da feira da agricultura familiar pelo sistema drive thru.

Nesta edição da feira serão montadas 12 barracas, com 4 metros de distância entre elas e somente com dois feirantes por banca, todos de máscaras e com utilização de álcool em gel.

Um “totem dispenser” com álcool gel é disponibilizado em pontos estratégicos para garantir a segurança de todos, tanto dos produtores como da população. Os carros também passam por higienização por meio de nebulização.

FEIRA DA GRÉCIA – Já no domingo (09/08) o tradicional varejão da avenida Grécia, na Vila Prado, será retomado. O horário será das 6h às 12h. Nesta primeira edição após o decreto, publicado em 27 de março, que proibiu a realização de feira livres em virtude das aglomerações e da necessidade de conter a disseminação da COVID-19, participam 30 feirantes.

“Todos os protocolos sanitários deverão ser seguidos, como distanciamento entre as barracas e disponibilização de álcool em gel. Ninguém poderá circular na feira sem máscara. O uso é obrigatório tanto para os produtores como para o público em geral. A tradicional venda de pastéis será permitida, porém o consumo no local está vedado. Vamos avaliar o comportamento da população para que gradativamente possamos reabrir as demais feiras”, explica Caio Solci, secretário de Agricultura e Abastecimento.

Antes da pandemia as feiras da agricultura familiar aconteciam semanalmente aos domingos, das 6h às 12h, na avenida Grécia, na Vila Prado; às terças-feiras, das 6h às 12h na Praça XV; às terças-feiras, das 16h às 20h na Praça dos Ypês, no Santa Felícia; às quintas-feiras, das 6h às 12h na Praça Brasil, na Vila Nery, às quintas-feiras, das 16h às 20h no Parque do Bicão; às sextas-feiras, das 16h às 21h, no Parque do Kartódromo e aos sábados, das 7h às 13h, na Praça dos Voluntários, no centro, acontece a Feira da Agricultura Orgânica.

