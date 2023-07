Sábado promete ser de calor; confira a previsão do tempo para o final de semana

Frente fria no litoral do estado de São Paulo, ocasionando chuva em pontos isolados nos setores oeste, sul e leste do estado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Temperaturas elevadas.

Sábado (29/07)

Frente fria desloca-se para o litoral do Rio de Janeiro, mantendo o Tempo instável com muita nebulosidade, com chuvas isoladas e temperaturas mais baixas nas regiões sul, nordeste e na faixa leste do estado. Nas demais regiões, céu com poucas nuvens, sem chuva e com temperaturas elevadas.

Domingo (30/07) até terça-feira (01/08)

A entrada do sistema de alta pressão com massa de ar mais seco e um pouco mais fria, deixa o Tempo estável, com poucas nuvens no estado de São Paulo. Não há previsão para chuva no período e as temperaturas estarão com ligeiro declínio no domingo.

Sexta-feira (28/07)