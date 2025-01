Sábado pode ter pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde

Sábado (04/01)

Frente fria afasta-se do litoral paulista, porém a condição de instabilidade permanece no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas, principalmente no período da tarde. Temperaturas com nível de declínio.





Domingo (05/01) e Segunda-feira (06/01)

A condição de instabilidade diminuiu no estado de São Paulo. Portanto, a previsão para o período previsto é de céu parcialmente nublado a nublado, com áreas de chuvas isoladas que devem ocorrer, principalmente, nas faixas norte e leste do estado. Na segunda o Tempo permanece estável na grande parte do estado. Temperaturas em elevação. (IPMET)

