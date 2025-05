Sábado começa gelado em São Carlos com mínima de 7,5ºC

Homem vestido com roupas de frio - Crédito: reprodução Agência Brasil

A manhã deste sábado (31) começou gelada em São Carlos, repetindo o cenário dos últimos dois dias. De acordo com a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), instalada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), os termômetros marcaram 7,5ºC por volta das 5h.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, uma massa de ar frio de origem polar continua atuando sobre o estado de São Paulo. Esse sistema mantém as temperaturas em queda acentuada, com céu limpo ou com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas neste sábado.

A previsão para o domingo (1º) e a segunda-feira (2) segue com tempo estável na maior parte do estado, com céu claro a poucas nuvens e ausência de chuva. No entanto, nas regiões sul e litorânea do estado, pode haver aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas fracas e isoladas, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano, próxima ao litoral paulista.

Apesar do frio persistente nas manhãs, as temperaturas devem entrar em gradativa elevação ao longo dos próximos dias.

Leia Também