Manhas continuam geladas em São Carlos, mas temperatura sobe ao longo do dia - Crédito: Fabricio Zuardi/Wikimedia Commons

Centro de alta pressão no oceano, na altura do litoral paulista, mantém a condição de tempo estável, com céu claro a poucas nuvens no estado de São Paulo. Temperaturas em gradativa elevação.

As mesmas condições devem se manter pelo menos até a próxima segunda-feira (3), segundo o IPMET de Bauru.





Leia Também