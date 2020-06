Sábado com chuva e frio em São Carlos

Domingo (28/06) e Segunda-feira (29/06) Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, as condições de Tempo melhoram na maior parte do interior, passando a céu parcialmente nublado, sem chuva. Contudo, na região sul e na faixa leste paulistas, especialmente no litoral, continuam com muitas nuvens e com chuvas isoladas. Temperaturas em declínio no domingo.