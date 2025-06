SAAE visita modelo de excelência em sustentabilidade e coleta seletiva

Crédito: divulgação

Com o objetivo de incorporar novas metodologias e tecnologias voltadas à sustentabilidade no manejo de resíduos no município, o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), Derike Contri, realizou visitas técnicas à Central de Triagem de Coleta Seletiva do Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (SAESA), em São Caetano do Sul, e também ao aterro sanitário localizado em Caieiras, um dos maiores do mundo e que opera com tecnologias de ponta para aproveitamento e valorização dos resíduos.

Participaram também da visita o superintendente de operações do SAAE, Eduardo Casado, e a chefe do setor de resíduos, Priscila de Oliveira que responde interinamente pela Gerência de Resíduos. A equipe do SAAE foi acompanhada pelos representantes do Grupo Solví, o coordenador operacional da São Carlos Ambiental, Fernando Santana, e o superintendente de unidade, João Paulo Mota. A São Carlos Ambiental, que integra o Grupo Solví, é a concessionária responsável pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos domiciliares e dos serviços de saúde da cidade de São Carlos.

O SAAE está comprometido em buscar soluções sustentáveis e eficientes para os desafios do saneamento e da gestão de resíduos em São Carlos. A modernização da coleta seletiva e a valorização dos resíduos sólidos contribuem não apenas para a preservação ambiental, mas também para a inclusão social e o desenvolvimento econômico local.

MODERNIZAÇÃO NA COLETA SELETIVA - A primeira visita ocorreu na Central de Triagem de Coleta Seletiva do SAESA. A estrutura é referência em gestão eficiente de resíduos sólidos, contando com maquinários e equipamentos modernos que ampliam a capacidade de triagem e tratamento dos materiais recicláveis. Ao mesmo tempo em que agrega produtividade, o equipamento proporciona mais segurança e ergonomia aos trabalhadores. Na central, os resíduos são separados por categorias, para após serem prensados em medidas padronizadas para posterior comercialização. Apenas os rejeitos não recicláveis são destinados ao aterro sanitário. A esteira de triagem proporciona agilidade e organização na separação dos resíduos.

REFERÊNCIA EM SUSTENTABILIDADE - A segunda visita foi realizada no aterro Essencis Caieiras, do Grupo Solví, na região metropolitana de São Paulo. Com 3,5 milhões de metros quadrados e capacidade para receber cerca de 10 mil toneladas de resíduos por dia, o que a coloca entre as maiores do mundo, a unidade foi projetada para o aproveitamento múltiplo dos resíduos.

O destaque da unidade é a usina Essencis Biometano, autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A usina transforma o biogás, gerado pela decomposição dos resíduos sólidos, em combustível limpo e renovável. Ela gera energia elétrica, exemplificando um modelo de economia circular e inovação ambiental.

A equipe do SAAE retornou impressionada com os modelos de gestão e tecnologias empregadas. “Temos a meta de atender 100% da cidade com o serviço de coleta seletiva. O modelo de prestação do serviço e a central de triagem que conhecemos são ideais para São Carlos. O aterro de Caieiras é exemplo de eficiência operacional, explorando todas as possibilidades de aproveitamento dos resíduos, tanto que o Grupo Solví chama de Unidade de Valorização Sustentável. E o nosso aterro em São Carlos tem a mesma concepção, de aterro energético, o que nos permite planejar, para um futuro bem próximo, o aproveitamento do biometano para geração de energia elétrica”, disse o superintendente de operações do SAAE, Eduardo Casado.

Segundo o presidente do SAAE, Derike Contri, a experiência revelou possibilidades concretas para São Carlos. “O que vimos nestas visitas foram sistemas organizados, tecnológicos e modernos, que podem ser adaptados ao contexto de São Carlos. Estamos empenhados, conforme orientação do prefeito Netto Donato, em trazer soluções sustentáveis para o saneamento e a gestão de resíduos em nossa cidade.”

