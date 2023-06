SAAE vai divulgar telefone de doações para Santa Casa na conta de água

Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) confirmou nesta sexta-feira, 16/06, o compromisso de ajudar a Santa Casa com a divulgação do telefone usado pela entidade para doações, em todas as contas de tarifa de água e esgoto emitidas e entregues todos os meses. No encontro, ficou definido que a partir do próximo dia 20 de junho o SAAE começa a imprimir o número 3509-1270 em cerca de 126 mil boletos para ajudar na adesão de mais voluntários dispostos a fazer contribuições para o hospital. Além disso, o SAAE permite que o usuário interessado faça cadastro no site da autarquia, www.saaesaocarlos.com.br, entre no ícone ‘Doação Solidária – Santa Casa’ e autorize qualquer valor de doação para o hospital através de débito na conta mensal da tarifa de água e esgoto.

Participaram do encontro o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, o chefe de gabinete, José Augusto Santana, a chefe do setor de Comunicação Institucional, Juliana Ferreira; o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, o 1º vice-provedor, Estevam Muszkat, o 1º secretário, Silvio Coelho; o vereador Lucão Fernandes, que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e Rogério Gianlorenzo, assessor do vereador Azuaite Martins de França, autor da lei que permite essa possibilidade e que surgiu em 1997. “Quero agradecer muito ao presidente do SAAE, Mariel Olmo, por essa ajuda extraordinária. Imaginem só: se cada um dos usuários que recebem a conta de água e esgoto do SAAE doarem um único real, dá pra gente ter ideia do tamanho desse reforço que podemos ter para diminuir o déficit que a Santa Casa administra, porque a tabela do SUS não tem correção há 15 anos”, avaliou o provedor Antônio Valério Morillas Júnior.

O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, elogiou a parceria. “Contribuir com uma instituição como a Santa Casa é fundamental. Ao mesmo tempo em que eu parabenizo o vereador Azuaite pela ideia e trabalho que ele teve há 26 anos, estendo esses parabéns ao presidente do SAAE, Mariel Olmo, que teve a sensibilidade para ajudar nessa divulgação. Acredito que a nossa Santa Casa vai colher bons frutos dessa grande ajuda do SAAE”. O vereador Azuaite Martins de França disse que ficou muito satisfeito de ver essa ideia implementada em São Carlos e lembrou que a iniciativa desta lei, lá em 1997, após aprovada, chamou a atenção do então governador Franco Montoro, que a sugeriu a outros municípios. "Infelizmente essa lei ficou engavetada até que juntamente com o vereador Lucão Fernandes a reapresentamos e conseguimos implementá-la. Nossa expectativa é que ajude a nossa Santa Casa a continuar prestando os excelentes e importantes serviços que desempenha", frisou.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, ressaltou que qualquer ação em favor da Santa Casa é quase um dever de todos. “Estamos dando a nossa parcela de contribuição. Revelar o telefone do setor de doações do hospital nas contas que imprimimos, e permitir que haja cadastro e posterior desconto em débito de qualquer valor de doação na conta do SAAE em favor da Santa Casa, é extraordinário. Costumo dizer que não é à toa que a primeira palavra do nome do SAAE é serviço, porque é mais um que estamos realizando e, nesse caso específico, a um hospital que presta atendimento essencial não só para São Carlos mas para toda a região”.

