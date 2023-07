SAAE vai atender público aos sábados - Crédito: divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) vai estender o atendimento ao público em três de suas cinco unidades presenciais: centro, Vila Prado e Cidade Aracy. A medida passa a valer a partir deste sábado, dia 15 de julho, e o horário será das 8h às 14h.

A ideia é ampliar a oportunidade para que a população possa resolver questões como ligação inicial de água e esgoto, revisão de contas, fornecimento de segunda via, atualização cadastral, negociação e renegociação de dívidas, entre outros serviços. O atendimento será prestado em caráter experimental nos próximos quatro sábados, e uma vez justificada a demanda poderá ser permanente.

“Algumas pessoas perguntam porque o SAAE não faz esse atendimento aos sábados, a exemplo do comércio em geral. Foi então que surgiu a ideia de abrirmos essa chance, em fase de teste, para termos um retorno se os moradores irão aderir ou não a essa comodidade”, afirmou Regina Célia, Gerente de Gestão Comercial do SAAE São Carlos.

ENDEREÇOS – A Unidade de Atendimento Presencial do centro fica na Rua 7 de Setembro, 2.152. A da Vila Prado fica na Rua Bernardino de Campos, 636. E na Cidade Aracy, na Rua Lucy Serillo, 155.

O presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, que incentivou a proposta, frisou que toda iniciativa que ajude a população merece apoio. “Quem trabalha a semana inteira, sabemos, usa parte do período de almoço para resolver situações parecidas: pagamento do carnê na loja, do boleto no caixa eletrônico do banco ou na lotérica, de uma ida ao Poupatempo, etc. Com o SAAE, agora, pode ter sua demanda atendida aos sábados, durante seis horas, com mais folga e sem pressa. Estamos na torcida para que seja ótimo para os dois lados”.

