SAAE teve avaliação da coordenação geral de acreditação concluída com sucesso

Os laboratórios físico-químico e de biologia do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), que funcionam na Estação de Tratamento de Água – ETA Vila Pureza, na Avenida Dr. Carlos Botelho, 1.201, foram avaliados pela CGCRE no período de 24 a 27 de fevereiro. Durante quatro dias (de segunda a quinta-feira) os especialistas acompanharam as coletas e as diversas análises realizadas para monitoramento da qualidade da água tratada e reconheceram a conformidade dos procedimentos de coleta e de análises. Portanto, o resultado da avaliação foi extremamente positivo com diversos registros de conformidades.

“Sempre na direção da melhoria constante, o SAAE buscou a Acreditação junto a CGCRE com o objetivo de eliminar possíveis desvios que possam gerar resultados questionáveis. Hoje, a tomada de decisão dos gestores da água é embasada em resultados verdadeiros, precisos, confiáveis e reconhecidos internacionalmente. A referida acreditação é um reconhecimento formal da competência técnica dos laboratórios e dos servidores envolvidos no processo. Desta forma, através da análise dos resultados obtidos no monitoramento da água tratada, é possível garantir a excelente qualidade da água distribuída pelo SAAE aos usuários do município de São Carlos”, salientou a gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto

– GOTAE/SAAE, Dra. Leila Patrizzi.

Para o presidente do SAAE, Derike Contri, esta avaliação, como as anteriores, foi mais uma prova de que o trabalho desenvolvido pelo conjunto extraordinário de servidoras e servidores do SAAE na ETA continua no caminho certo. “Garantir a cada morador de São Carlos que a água disponível em casa é de confiança, porque tem controle de qualidade em todas as etapas do processo de tratamento, é muito gratificante para a autarquia. Aproveito para parabenizar a dedicação e o empenho de cada agente público envolvido nesse trabalho contínuo de melhoria nos níveis de excelência”.

LABORATÓRIOS/SAAE - Os laboratórios do SAAE São Carlos são acreditados junto a CGCRE de acordo com os requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025-17. Esta norma apresenta as exigências gerais para garantir a competência de laboratórios de ensaio e confere reconhecimento e acreditação às análises realizadas. A ISO 17025 tem como princípio a padronização do processo analítico e a melhoria contínua do sistema, em busca, sempre, da maior eficiência. Essas avaliações acontecem a cada dois anos.

AVALIAÇÃO PERMANENTE - A avaliação faz parte do processo de manutenção da acreditação, uma vez que os laboratórios do SAAE integram o grupo de laboratórios acreditados junto a CGCRE no Brasil. Quando são realizadas atividades de coleta de água e análises da qualidade dessa água em laboratórios, é necessário desenvolver todas as atividades em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 17025 para garantir a validade dos resultados. Para consultar o escopo de Acreditação acesse o link http://www.oconsumidor.gov.br/laboratorios/rble/detalhe_laboratorio.asp?nom_apelido=SAAE%2FS%C3O+CARLOS.

