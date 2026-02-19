(16) 99963-6036
Cidade

SAAE terá atendimento especial neste sábado, para regularização de contas e débitos

19 Fev 2026 - 10h42Por Jessica CR
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizará, excepcionalmente neste sábado, 21 de fevereiro, um plantão de atendimento presencial na unidade do Centro. O funcionamento será das 8h às 13h, na Rua Sete de Setembro, nº 2.152.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços oferecidos pela autarquia, principalmente para os usuários que não conseguem comparecer durante a semana em horário comercial ou que enfrentaram dificuldades para resolver demandas pelos canais digitais.

Serviços disponíveis

Durante o atendimento especial, os munícipes poderão solicitar:

  • Informações e esclarecimentos sobre contas de água;

  • Revisão de contas;

  • Pedido de segunda via de contas e de débitos;

  • Segunda via da Taxa de Resíduos Sólidos de 2025;

  • Abertura de ordens de serviço;

  • Alteração da data de vencimento;

  • Cancelamento de débito automático;

  • Alteração de titularidade;

  • Parcelamento de débitos;

  • Alteração de endereço;

  • Religação;

  • Solicitação de ligação nova.

Regularização de débitos

O plantão também representa uma oportunidade para os usuários que possuem pendências financeiras junto ao SAAE. Será possível negociar e regularizar débitos relacionados às contas de água, além de emitir a segunda via da Taxa de Resíduos Sólidos de 2025 para quitação.

Segundo o presidente do SAAE, Derike Contri, a medida busca facilitar o acesso da população aos serviços da autarquia.

“O atendimento em horário especial é uma forma de ampliar o acesso aos serviços da autarquia. Apesar de o SAAE disponibilizar canais digitais, como o site e o WhatsApp 0800 300 1520, sabemos que nem todos os usuários têm acesso ou facilidade para utilizá-los, por isso o atendimento presencial continua sendo fundamental”, destacou.

A autarquia reforça que, além do plantão presencial, os serviços continuam disponíveis pelos canais digitais oficiais.

