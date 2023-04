SAAE tem nova avaliação positiva dos seus laboratórios no Inmetro

Durante a segunda avaliação técnica do ano de 2023 nos laboratórios do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos – SAAE, realizada pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro - CGRE, houve nova manifestação positiva. O trabalho começou no dia 17 e terminou no dia 20 de abril. A avaliação faz parte do processo de manutenção da acreditação, uma vez que os laboratórios do SAAE integram o grupo de laboratórios acreditados junto ao Inmetro no Brasil.



Quando são realizadas atividades de coleta de água e análises da qualidade dessa água em laboratórios, é necessário desenvolver todas as atividades em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 17025 para garantir a validade dos resultados. Esta norma determina diretrizes desde a gestão de pessoas, equipamentos, validação de métodos, incertezas de medição, ensaios de proficiência, garantia da validade dos resultados, entre outras práticas e posturas.



“Os técnicos do SAAE são muito competentes, comprometidos, muito sérios e as atividades são desenvolvidas com muito critério, muito aderentes à referida norma, enfim, de maneira brilhante. Os equipamentos são excelentes, o sistema utilizado tem todas as informações necessárias e, portanto, o SAAE de São Carlos está de parabéns”, disse a Dra. Alessandra Barone, avaliadora da CGCRE.



De acordo com a Gerente de Operações de Tratamento de Água e Esgoto do SAAE, Dra. Leila Patrizzi, essa nova acreditação é mais um motivo de orgulho para toda a equipe. “Os laboratórios do SAAE, de novo, têm a competência formalmente reconhecida para garantir a validade dos resultados e assim assegurar a excelente qualidade da água distribuída à população”.



Para o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, essa mais recente avaliação confirma, mais uma vez, a excelência do trabalho e a qualidade dos profissionais. “Isso somente é possível porque existe uma equipe coesa e focada, com elevado grau de compromisso técnico e espírito público. Por isso, precisamos, novamente, render todas as homenagens e prestar nosso agradecimento por mais essa importante conquista”.

