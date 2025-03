SAAE segue trabalhando para realizar troca de bomba no poÃ§o do Faber II

Compartilhar no facebook

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que os trabalhos de retirada da bomba do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Faber II continuam nesta sexta-feira (7). A substituição do equipamento se tornou necessária após o furto de fiação elétrica na madrugada da última quarta-feira (5), que acabou danificando a bomba.

Inicialmente, a previsão era de que a troca fosse concluída ainda nesta sexta-feira, mas, devido à complexidade da operação, os trabalhos devem se estender pelo fim de semana, com término previsto para domingo (9).

Para minimizar os impactos do desabastecimento na região, o SAAE segue realizando o fornecimento emergencial de água por meio de caminhões-pipa, que abastecem o reservatório do bairro Santa Felícia. Nas últimas 40 horas, já foram transportados 60 caminhões com capacidade de 30 mil litros cada, totalizando 1,8 milhão de litros de água.

O SAAE lamenta os recorrentes furtos de fios elétricos em suas unidades de captação, reservação e distribuição de água, que prejudicam diretamente o fornecimento à população. A autarquia pede ainda a colaboração dos moradores para que utilizem a água de forma consciente até a conclusão do serviço no Faber II.

