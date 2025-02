SAAE São Carlos realiza manutenção emergencial na subestação elétrica da ETA

ETA Vila Pureza -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, nesta sexta-feira (21), uma manutenção emergencial no transformador da Estação de Tratamento de Água (ETA) Vila Pureza, localizada na Avenida Dr. Carlos Botelho.

A intervenção ocorreu entre 11h30 e 13h30 e exigiu a paralisação da captação de água superficial do Espraiado e do Ribeirão Feijão. Como a ETA Vila Pureza é responsável pelo tratamento e distribuição de aproximadamente 40% do abastecimento de São Carlos, a interrupção pode ter causado redução no fornecimento de água em diversas regiões da cidade.

O SAAE informou que a manutenção já foi concluída e que a recuperação dos reservatórios ocorrerá de forma gradativa. A autarquia recomenda que a população utilize água de forma consciente até a normalização completa do sistema.

