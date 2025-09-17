SAAE reúne equipe para definir estratégias de equalização da pressão na rede de abastecimento

Na tarde desta quarta-feira (17), o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), Derike Contri, promoveu uma reunião com representantes dos setores de Superintendência de Projetos e Operações (SUPO), Superintendência de Engenharia e Gestão Técnica (SEGet), Manutenção e Operação (GMO), Gestão e Controle de Perdas (GGCP), Obras e Saneamento (GOS) e Controle e Abastecimento (SCA). O encontro teve como objetivo definir estratégias para a equalização da pressão na rede de abastecimento do município.

Segundo a autarquia, a estiagem prolongada e o aumento no consumo de água têm provocado queda significativa nos níveis dos reservatórios Rui Barbosa, Vila Prado, Vila Nery e Cidade Aracy, que atualmente estão muito abaixo da média considerada adequada para o período. Esses reservatórios são responsáveis pelo fornecimento de água a grande parte da população.

Entre as ações em andamento, o SAAE destacou os trabalhos de combate às perdas na região do Vila Nery, onde estão sendo realizadas verificações e sondagens com o uso de geofones para identificar vazamentos não visíveis. O objetivo é reduzir desperdícios e melhorar a eficiência da rede.

A autarquia reforça o pedido de compreensão da população e, principalmente, a colaboração dos usuários para intensificar o uso consciente e racional da água neste momento crítico.

