SAAE registra 47 furtos de hidrÃ´metros nos dois primeiros meses do ano

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) contabilizou, de janeiro até o momento, 47 ordens de serviço relacionadas a furtos de hidrômetros no município. As ocorrências estão concentradas principalmente na região central, que lidera com nove registros, seguida pela Vila Prado, com oito casos. Os demais furtos foram distribuídos por diferentes bairros da cidade.

Os números acendem um alerta sobre os impactos do crime no sistema de abastecimento e na rotina da população. O furto de hidrômetros vai além do prejuízo financeiro causado pela reposição do equipamento e pelos custos de instalação. A retirada do medidor pode provocar interrupção no fornecimento de água, aumentar o risco de vazamentos no cavalete, gerar desperdício e até causar danos à estrutura do imóvel, comprometendo a rede hidráulica.

Procedimentos após o furto

Em caso de furto, o responsável pelo imóvel deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e comunicar imediatamente o SAAE pelo telefone 0800 300 15 20, que também atende via WhatsApp, ou procurar uma das cinco unidades de atendimento da autarquia.

Com a apresentação do BO, o SAAE realiza a substituição do hidrômetro cobrando apenas o valor da instalação, atualmente fixado em R$ 95,33. Sem o boletim, o custo total sobe para R$ 222,83, valor que inclui o fornecimento do novo hidrômetro e a instalação.

O pedido de substituição pode ser feito mesmo sem o BO, porém o registro é fundamental para garantir a cobrança apenas da taxa de instalação. A orientação é que o boletim seja apresentado o mais breve possível, preferencialmente em até três dias, prazo considerado suficiente inclusive para quem opta pelo registro online.

Medidas de prevenção

Como forma de prevenção, o SAAE recomenda que os moradores adotem medidas simples para reduzir o risco de furtos, como a instalação de caixas de proteção adequadas, além do uso de suportes, cadeados ou lacres de segurança. A atenção a movimentações suspeitas também é considerada essencial para coibir esse tipo de crime.

A autarquia reforça ainda que o enfrentamento do problema passa pelo combate aos receptadores, que alimentam o mercado ilegal e contribuem diretamente para a continuidade das ações criminosas. O SAAE destaca que a colaboração da população é fundamental, tanto na comunicação de atitudes suspeitas ao próprio serviço e à Guarda Municipal quanto na identificação de possíveis pontos de receptação de materiais furtados, ações consideradas decisivas para reduzir as ocorrências no município.